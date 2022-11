Een record tijdens Qatar-Ecuador? Eat your heart out, Messi!

Op het WK in Qatar strijden 32 landen om het goud: 64 wedstrijden tot en met de finale op 18 december. Waar moeten we vandaag voor warmlopen?

Het 22ste wereldkampioenschap voetbal begint met de wedstrijd Qatar-Ecuador.

Even een paar cijfers:

Nooit eerder ging de wereldbeker naar een land uit een ander continent dan Europa of Zuid-Amerika.

Negen keer won een land uit Zuid-Amerika (Uruguay 2x, Argentinië 2x, Brazilië 5x), en twaalf keer een land uit Europa (Spanje, Engeland, Frankrijk 2x, Italië 4x en Duitsland 4x).

De laatste vier wereldkampioenschappen werden gewonnen door een land uit Europa: Italië in 2006, Spanje in 2010 (u weet wel), Duitsland in 2014, Frankrijk in 2018.

Het WK in Qatar is pas het zesde WK dat niet in Europa of Zuid-Amerika wordt gespeeld. Van die vijf keer - Mexico 1970, Mexico 1986, de Verenigde Staten 1994, Zuid-Korea en Japan in 2002, en Zuid-Afrika in 2010 - won Spanje als enige Europese land de finale (ja, in 2010, hoe kunnen we het vergeten).

Gezien de favorieten, genoemd worden vooral Brazilië, Argentinië, Duitsland, en titelverdediger Frankrijk, is de kans klein dat een ander continent de primeur zal krijgen van een gewonnen wereldbeker. Maar gelukkig is de bal rond.

En die bal begint te rollen in de wedstrijd tussen Qatar en Ecuador

Over de openingswedstrijd is ook wel iets te zeggen. Tot 1966 was het een rommeltje. Het was niet gebruikelijk dat het gastland de eerste wedstrijd speelde. Vanaf 1966 was dat wel het geval, zij het slechts op twee toernooien. 1966: Engeland-Uruguay 0-0, 1970: Mexico- Sovjet Unie 0-0.

Vanaf 1974 tot en met het WK van 2002 was het de titelverdediger die het toernooi opende. Vanaf 2006 is de eer weer aan het gastland. Alleen Zuid-Afrika wist in 2010 niet te winnen (1-1 tegen Mexico), dus er gloort hoop voor Qatar.

De man die in aanloop naar het WK voor commotie zorgde, is er overigens niet bij die eerste wedstrijd. Het gaat om Byron Castillo van Ecuador. Hij is niet geselecteerd door bondscoach Gustavo Alfaro.

Castillo zou niet speelgerechtigd zijn voor wedstrijden in de kwalificatiegroep voor het WK. Er zou gesjoemeld zijn met zijn papieren. Castillo zou niet de juiste nationaliteit hebben. Peru en Chili, die zich niet wisten te kwalificeren dienden een protest in, maar vingen bot.

De voetbalbond va Ecuador kreeg voor het vervalsen van documenten een geldboete, en begint de volgende kwalificatie met drie punten in mindering. Overigens doken er ook al verhalen op dat acht voetballers van Ecuador zich hebben laten omkopen om de wedstrijd tegen Qatar te verliezen... We gaan het zien.

Op wie moeten we dan letten tijdens Qatar-Ecuador?

Hassan Al-Haydos? Deze 31 jarige aanvaller van Al-Sadd speelde al 169 keer voor Qatar, waarin hij 36 doelpunten maakte. Maar de meeste doelpunten voor Qatar zijn gescoord door Almoez Ali, de spits van het al even bekende Al-Duhail.

Almoez Ali is 26, speelde 85 interlands en wist daarin 42 keer te scoren. Hij kan zondag een fraai record vestigen. Hij is al de enige speler die op drie grote eindtoernooien een doelpunt maakte: de Azië Cup, de Copa América, en de Concacaf Gold Cup. Als hij tegen Ecuador scoort, is hij ook de enige speler die een doelpunt wist te maken op vier eindtoernooien. Eat your heart out, Lionel Messi!

Almoez Ali. Beeld Getty Images