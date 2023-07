Een ode aan de Amsterdammers die 9 jaar geleden stierven bij ramp MH17

Het is maandag 9 jaar geleden dat 196 Nederlanders omkwamen bij de vliegramp van vlucht MH17. In Het Parool verschenen portretten van de Amsterdammers die het leven lieten. Lees ze hier terug.

Joep Lange en Jacqueline van Tongeren

Onderzoeker Joep Lange (59) was op 17 juli 2014 met zijn vrouw Jacqueline van Tongeren (64) onderweg naar een aidscongres in Melbourne. Lange was werkzaam bij het AMC en een van de invloedrijkste aidswetenschappers ter wereld. Hij reisde de aarde over om zijn kennis te delen - en dat is hem uiteindelijk fataal geworden.

‘De wereld verliest hiermee een echte gigant,’ aldus het International AIDS Society destijds. Langes vrouw Jacqueline was ook werkzaam bij het AMC. ‘Jacqueline was een mooie, fijngevoelige vrouw wier leven bestond uit geven.’



Pim de Kuijer

Stop Aids Now!-lobbyist en D66’er Pim de Kuijer (32) was onderweg naar hetzelfde aidscongres als Lange en Van Tongeren. Hij had al zijn vakantiedagen opgespaard om daarna nog twee weken door Australië en twee weken door Maleisië te kunnen reizen. Volgens vrienden had De Kuijer een groot moreel kompas, waarmee hij ook hen hielp.

Quinn Schansman

President Barack Obama meldde Quinn Schansman (18) als het enige Amerikaanse slachtoffer van de vliegramp. Hij bleek ook een Nederlands paspoort te hebben en woonde in Amsterdam.

9 jaar geleden zou hij op de bewuste dag zijn familie achterna reizen voor een vakantie in Azië. Hij wilde meer leren over de Indonesische roots van de familie van zijn vader. Maar het liep anders.

Laurens van der Graaff en Karlijn Keijzer

Laurens van der Graaff (30) was docent Nederlands op het Geert Groote College. Een van zijn leerlingen schreef na zijn dood een openhartige brief. ‘Hij liet de klas denken zoals wij nooit hadden gedacht. Hij liet ons gedichten schrijven en de prachtigste poëtische zinnen rolden uit onze puberende bekjes.’

Van der Graaff zou op vakantie gaan met zijn vriendin Karlijn Keijzer (25). Vrienden van het stel vonden troost bij de gedachte dat de twee op hun allerverliefdst zijn gestorven. ‘Laurens en Karlijn zullen altijd de liefde blijven die iedereen wil zijn, die iedereen wil hebben en iedereen wil houden.’

Karlijn Keijzer en Laurens van der Graaff Beeld Eigen foto

Theo Kamsma, Karin Bras en Guo Kamsma

Onder de slachtoffers in de regio waren twee complete gezinnen: één uit Amsterdam en één uit Amstelveen. Theo Kamsma (54), Karin Bras (53) en hun zoon Guo Kamsma (11) uit de Pijp waren aan boord van het ramptoestel. Karin werkte bij InHolland en Theo bij de Haagse Hogeschool.

Budy, Irene, Darryl, Sherryl Gunawan

In Amstelveen was er verdriet om het gezin Gunawan, waarvan vader Budy, moeder Irene, zoon Darryl en dochter Sherryl omkwamen. Dochter Sherryl was een talent, hiphop was haar leven. Zoon Darryl timmerde aan de weg als dj. “Darryl was zó dol op zijn familie, ze waren zo close met elkaar, dat ik op een vreemde manier blij ben dat ze wel met elkaar waren toen het gebeurde,” zei een goede vriend na Darryls dood.

Regis Crolla

De Amsterdamse Regis Crolla (19) zou via Kuala Lumpur zijn moeder achterna reizen die al in Indonesië was. Maar hij pakte vlucht MH17. Crolla hield van reizen en spaarde geld om – zodra hij kon – weer een nieuw land te bezoeken. De laatste maanden van zijn leven was hij onder meer in Thailand en Cambodja geweest om vrijwilligerswerk te doen.

Thamsanga Uijterlinde

Rapper Grape (25), voor zijn vrienden ‘Thami’ en officieel Thamsanqa Uijterlinde, was samen met collegarapper Rustik en producers Sonny Black en Dondersteen deel van rapformatie Bende van Ellende. Hij was met vlucht MH17 onderweg naar het Indonesische Labuan Bajo, waar hij een jaar eerder al was om met gehandicapte bewoners muziek te maken.

Tessa van der Sande

Tessa van der Sande (26) studeerde Oorlogsrecht in Amsterdam en werkte bij Amnesty International. ‘Tessa was een getalenteerde en veelbelovende mensenrechtenexpert die bekendstond om haar betrokkenheid, haar vriendelijkheid en haar heerlijke gevoel voor humor,’ schreef de organisatie na haar dood op internet.

Tim Nieburg en Sascha Meijer

Sinds twee jaar hadden Tim (33) en Sascha (24) een relatie, ze waren samen al door Zuid-Amerika gereisd, en zouden nu een maand gaan rondreizen in Indonesië. Samenwonen was de logische volgende stap. “Zij was een schatje, hij was een schatje – ze waren perfect samen,” zei een goede vriend van het stel na hun overlijden.

Helen van der Weide-Borgsteede en Frank van der Weide

Hij was ondernemend en humorvol, zij reislustig en bescheiden. Frank heeft na het Cartesius Lyceum gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en is uiteindelijk terecht gekomen op de IT-afdeling van uitgeverij WPG Uitgevers. Helen was lerares aan openbare basisschool De Cirkel voor groep 6. ‘Ook al had ik twaalf jaar geleden les van je, je bent en blijft altijd mijn favoriete juf!’ schreef een van haar leerlingen in het condoleanceregister.

Joyce Baay

Joyce Baay (41) had twee grote liefdes: verre reizen en mensen ontmoeten. Maar verre reizen zijn duur. Daarom bedacht ze iets slims: ze nam een vakantiebaan als reisleidster. Zo ging ze naar Italië, deed ze vrijwilligerswerk in Malawi en was ze op donderdag 17 juli 2014 met vlucht MH17 op weg naar Maleisië. “Op haar veertigste verjaardag zei Joyce nog: ik heb zin in het leven,” aldus haar zus Babs.

Sascha en Tim. Beeld Eigen foto