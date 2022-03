Een ‘housewarming’ voor de Stopera uit protest tegen de woningnood: ‘Het wordt onbetaalbaar’

Liza van der Waal (midden) en Julia Lyons (rechts). Beeld Jakob van Vliet

Ze hebben alles goed gedaan: een opleiding afgerond, een baan waarmee ze wat betekenen voor de stad. Modelburgers, zou je zeggen. Maar wonen in Amsterdam is voor hen onmogelijk. Of dan tenminste alleen onder zeer beperkende voorwaarden. Met huisgenoten. Of in een megadure studio met een klein raampje dat niet open kan.

Dat is de reden dat Julia Lyons en Liza van der Waal (beiden 30) een housewarmingfeestje hebben georganiseerd op de stoep bij de Stopera. Op een plek precies zo groot als een parkeerplaats hebben ze stoeltjes neergezet, een kamerplant en een koffietafeltje. Op de plek waar met stoepkrijt een deur is gesuggereerd, ligt een mat, zodat gasten hun voeten kunnen vegen.

Op een parkeerplaats

De gekozen afmetingen zijn niet toevallig: een parkeerplaats is zo ongeveer de enige treffer waar Funda op uitkomt als Lyons en Van der Waal hun budget invullen. Lyons, basisarts, wordt er wel eens moedeloos van. “Ik heb nu een tijdelijk contract, maar over twee jaar loopt dat af. Ik krijg er al brieven over: nog twee jaar en dan moet je eruit. En dan? Dan kan ik geen kant meer op in Amsterdam. Ik heb geen ouders die me een jubelton kunnen schenken.”

Iets soortgelijks geldt voor Van der Waal, die leerkracht is op een basisschool in de binnenstad. “Ook ik heb een tijdelijk contract, maar over vier jaar, als de huizen waarschijnlijk nog veel duurder zijn geworden, zijn zowel koop- als huurwoningen nog heel ver weg. Ik voldoe gewoon niet aan de inkomenseisen.”

Hoofdprijs

Het is een bekend verhaal inmiddels: wonen in Amsterdam is hoe langer hoe meer voorbehouden aan mensen die de hoofdprijs kunnen betalen. Er zijn steeds minder sociale huurwoningen, de huren van huizen die betaalbaar waren voor middeninkomens worden steevast over de 1400 euro per maand getild en kopen is voor de starter bijna een utopie. Slechts bij hoge uitzondering wonen mensen nog betaalbaar in de stad.

De Bond voor Precaire Woonvormen, een vereniging die zich hard maakt voor het recht op wonen, strijdt al langer tegen dit onrecht, zegt Odin, die niet met zijn achternaam in de krant wil. “Zoals Liza en Julia zijn er veel meer: mensen die een goede opleiding hebben, een baan, maar toch niet genoeg om gewoon in Amsterdam te kunnen blijven wonen. Ze hebben de keuze uit 1200 euro voor een studio of een huis heel, héél ver van Amsterdam.”

Alleen nog voor yuppen

Slecht voor jongeren, voor starters op de woningmarkt, maar ook voor de stad, zegt Odin. “Leerkrachten, artsen: het zijn de mensen die we nodig hebben in Amsterdam. Straks is het hier alleen nog maar voor yuppen of mensen die zich hier een pied-à-terre kunnen veroorloven.”

Van der Waal: “Wonen is voor veel mensen een kwestie geworden van winst maken, vastgoed is nu een verdienmodel.” Ze baalt ervan, hoewel ze voorlopig nog vier jaar verzekerd is van een woning. “Ik probeer er soms maar niet aan te denken. Maar ik ben dertig. Dat is niet de leeftijd om nog steeds met een huisgenoot te moeten wonen. Ik zou heel graag iets voor mezelf willen hebben.”

In plaats daarvan wordt iedereen naar de randen van de stad en vaak ver daarbuiten geduwd, zegt Odin. “Je hebt mensen nodig die in de stad wonen, niet op de uiterste randjes.” Lyons: “Wij zijn arts en leerkracht en het wordt onbetaalbaar voor ons. Wie woont er straks nog in Amsterdam? Terwijl: de stad wordt gemaakt door de mensen die er leven en die aan de stad een bijdrage leveren.”