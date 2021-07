Één dode en meerdere gewonden tijdens protesten in Cuba

Mensen demonstreren tegen de Cubaanse regering bij de ambassade van dat land in Brasilia, Brazilië. Beeld AFP

Volgens het officiële persagentschap van Cuba kwam de 36-jarige man om terwijl hij deelnam aan ‘onlusten’ in Guinera, een buitenwijk van de hoofdstad Havana. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ‘betreurt het overlijden’, aldus de verklaring.

Zondag braken voor Cuba ongekende demonstraties uit tegen het regime, dat al sinds de jaren vijftig aan de macht is. De onvrede onder de demonstranten wordt mede gevoed door de economische crisis en de toename van het aantal coronabesmettingen in het land.

De demonstraties van zondag sloegen over naar maandag en dinsdag, en hebben tot zowel arrestaties als beschuldigingen van politiegeweld geleid. Op filmpjes van de demonstraties is te zien hoe mannen, die volgens tegenstanders van de regering agenten in burger zijn, betogers slaan.