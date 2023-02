Een boek dat je voortdurend doet verlangen naar de kunst van Vermeer te kijken

Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer tijdens de opening van de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum. Voor de opening zijn gasten vanuit heel Nederland uitgenodigd die een link hebben met de naam Vermeer. Beeld Koen van Weel/ANP

Het raadsel en ook wel de charme van Johannes Vermeer (1632-1675) is dat we zo weinig over zijn persoonlijke leven weten. We kennen zijn signatuur, die staat tenslotte op het merendeel van de 37 prachtige schilderijen die zijn overgeleverd, maar er is volgens de meeste Vermeerdeskundigen geen enkele geschreven bron van hem, zelfs geen brief. Daarom is nooit een echte biografie van hem geschreven.

In plaats daarvan wordt nog steeds driftig onderzoek gedaan naar zijn geboortehuis, naar de plekken die door hem zijn geschilderd en vooral naar de historische datering van zijn schilderijen. Gezicht op Delft bijvoorbeeld is geschilderd op ‘een vroege ochtend in de eerste helft van de maand mei’ in 1660 of 1661, en daar zijn kunsthistorici dan wel even zoet mee.

In navolging van talloze onderzoekers die Vermeers schilderijen net iets anders interpreteren dan hun voorgangers, heeft ook historicus Aart Aarsbergen met een timmermansoog jarenlang musea afgereisd om naar Gezicht op Delft, Het Melkmeisje en andere doeken te kijken. Met de overstelpende hoeveelheid publicaties over Vermeer bij de hand, vertelt hij zijn aanstekelijk geschreven verhaal over Vermeers œuvre en de wereld daarachter.

Camera obscura

Juist omdat er zo oneindig veel onderzoek naar Vermeer is gedaan, verwacht niemand dat Het raadsel Vermeer spectaculaire onthullingen biedt, maar her en der staan er wel mooie observaties in. Zo is er veel gesteggeld over de vraag of Vermeer een ‘camera obscura’ gebruikte, een soort donkere kamer met een klein gaatje in een van de wanden waardoor invallend licht een afbeelding van de buitenwereld op de tegenoverliggende wand werpt.

Aarsbergen maakt duidelijk dat Vermeer weliswaar via zijn academische vrienden zoals Antoni van Leeuwenhoek de mogelijkheden van een camera obscura kende, maar dat er te veel vertekening in zijn schilderijen zit om te denken dat hij ermee werkte. Zo heeft hij de tafel voor het melkmeisje veel kleiner afgebeeld dan ‘volgens de correcte verhoudingen zou moeten’, vermoedelijk om de aandacht extra op het meisje te vestigen. Na zo’n observatie gaat de lezer, tenminste deze lezer, onmiddellijk nog eens naar het schilderij kijken en kan Aarsbergen alleen maar gelijk geven.

Hitler

Elk schilderij van Vermeer krijgt in dit boek een spannend verhaal. Nemen we bijvoorbeeld De astronoom. Gaf dit doek in zijn tijd een ouderwets of juist een modern beeld van de wetenschap? Een sterrenkundige (Van Leeuwenhoek?) kijkt naar een globe. Onderzoek wees uit dat het een wereldbol uit 1618 betreft. Het studieboek dat opengeslagen voor zijn neus ligt stamt uit 1621. Vermeer schilderde het doek in 1688.

Aarsbergen beschrijft welke ontwikkelingen op het terrein van de astronomie hebben plaatsgevonden in die tussenliggende zestig jaar en concludeert dat Vermeer een verouderd beeld van de sterrenkunde verbeeldde. De astronoom was in handen van de familie Rothschild toen de Duitsers in 1940 Frankrijk binnenvielen. Hitler had speciaal gevraagd juist dit doek te confisqueren. En ja, Hitlers secretaris Martin Bormann kon berichten dat het doek van ‘Jan Ver Meer’ in het nog te bouwen Führermuseum kon hangen.

Schilder in deeltijd

Vermeer is nu een wereldberoemde kunstenaar, hij was tegelijkertijd kunsthandelaar en eigenaar van een herberg, die hij verhuurde. Zeker de laatste jaren van zijn leven was hij een schilder in deeltijd. Uit zijn jonge jaren is geen spoor overgebleven. We weten zelfs niet van wie of waar hij het schilderen heeft geleerd. Sommige geleerden beweren dat hij in de leer is geweest bij de 26 jaar oudere Rembrandt, maar Van Aarsbergen gelooft daar niks van. Meer voor de hand liggend is Gerard ter Borch, zeker is dat die twee elkaar kenden.

Van Aarsbergen wikt, weegt en kijkt. Hij houdt van tellen: 44 vrouwen en 13 mannen heeft Vermeer op de ons bekende schilderijen afgebeeld. Van de 37 overgeleverde schilderijen, zijn er ooit 20 in het bezit geweest van het Delftse echtpaar Van Ruijven-de Knuijt, en drie hingen bij de plaatselijke bakker Hendrick Adriaensz van Buyten. En ook opzienbarend zijn de prijzen. Nog in 1881 werd Het meisje met de parel voor twee gulden verkocht, hoewel erbij verteld moet worden dat pas na het schoonmaken van het schilderij duidelijk werd dat het om een Vermeer ging.

Specialisten zullen zeggen dat er niets nieuws in Het raadsel Vermeer staat. En Aarsbergen eindigt zijn boek met de nuchtere conclusie: ‘We kunnen Vermeer eigenlijk alleen leren kennen via zijn werk.’ Dat is misschien waar, maar zelden heb ik een boek over kunst gelezen dat je voortdurend doet verlangen ook naar die kunst te kijken.