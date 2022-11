DWS doet mee aan de Fenix Trophy, het Europees toernooi dat ageert tegen commercie rond voetbal

Sportpark Sloten. Beeld Dingena Mol

Wie een vieze smaak in de mond krijgt van de oneerlijkheid en het grote geld rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar hoeft maandagavond niet naar het Nederlands elftal te kijken. De clubs AFC DWS en Dragoons FC spelen hun eerste duel om de Fenix Trophy op Sportpark Sloten. Het Europese clubtoernooi is opgericht als geluid tegen het commerciële voetbal waarin financiële belangen belangrijker zijn dan sportieve prestaties. Europees voetbalbond Uefa en de Europese Unie steunen het toernooi.

Negen amateurclubs doen mee aan de Fenix Trophy, verdeeld over drie poules van drie teams. De gemene deler: alle clubs hebben een unieke culturele of historische achtergrond. Het niveau varieert tussen wat in de Nederland de vierde divisie en tweede klasse zou zijn. Andere deelnemende verenigingen zijn KSK Beveren uit België – inmiddels verdwenen uit het professionele voetbal – en FC United of Manchester, een supporterscollectief van Manchester United dat walgt van de gefortuneerde eigenaren van de club. De Engelsen hebben een omvangrijke achterban, zelfs bij uitwedstrijden draaft soms vijfhonderd man op.

Ook het Amsterdamse DWS heeft een roemrucht verleden. In betere tijden had de ploeg het Olympisch Stadion als thuisbasis en werd in 1964 zelfs het landskampioenschap behaald. DWS was de laatste club zonder rode kleur in het thuisshirt, die dit voor elkaar kreeg. Ook schopte de club het ooit tot de kwartfinale van de Europa Cup 1. Tegenstanders als het Turkse Fenerbahce en Chelsea kwamen met de angst in de benen naar Amsterdam. Na 1972 verdween de club door fusies met Blauw-Wit en later met de Volewijckers.

Amateurs

“We willen met deze clubs een signaal geven,” zegt Marcel Jille, sinds januari voorzitter van DWS, dat vorig seizoen ook aan het toernooi meedeed maar door coronamaatregelen maar één wedstrijd speelde. “De bron van het voetbal zijn de amateurs. Alle profvoetballers zijn bij een kleine verenging begonnen.”

In een tijd dat (energie)prijzen stijgen en steeds meer sportverenigingen moeite hebben met overleven, vindt Jille het belangrijk hier aandacht voor te vragen. “Het is geen verwijt, maar een club als Ajax bulkt van het geld. Dat is heel tegenstrijdig wanneer je beseft dat zoveel clubs dreigen te verdwijnen. Geld is er blijkbaar genoeg, het is alleen niet eerlijk verdeeld. Dat is de belangrijkste gedachte achter de Fenix Trophy.”

Het ontstaan van de Fenix Trophy verliep parallel met het idee van een Super League, een exclusieve competitie voor de beste en vooral vermogendste clubs van Europa. “Die kant gaat het op,” denkt Jille. “Je houdt in het voetbal straks alleen nog maar supermachten over. Dat wil toch niemand?”

Speeldata

In tegenstelling tot de spelers op het WK en in de Champions League hebben de voetballers van DWS ook nog een ‘gewone’ baan. Daarom is het zoeken op de kalender naar geschikte speeldata voor de vier wedstrijden. In plaats van vliegen met privéjets wordt gezocht naar de goedkoopste alternatieven, bij budgetmaatschappijen. Wedstrijdshirts mogen na het duel niet geruild worden met de tegenstander, anders heeft DWS zaterdag geen teamkleding voor de reguliere competitie. Naast Dragoons FC zit Prague Raptors in de poule bij DWS.

Er zijn meer verschillen tussen de amateurcompetitie en de toernooien van de rijken der aarde. In plaats van de gebruikelijke 50.000 toeschouwers bij Ajax, verwacht Jille maandagavond 150 belangstellenden. Voor iedereen is er een overdekte zitplek. Geen hoge toegangsprijzen, want iedereen is welkom en dus heft de club geen entreegeld.

Jille hoopt dat de Fenix Trophy op termijn meer toeschouwers trekt. Terug naar de oude tijden, die mogen herleven, vinden ze bij DWS. “Misschien kunnen we dan net als in de jaren 60 een thuiswedstrijd in het Olympisch Stadion spelen.”

