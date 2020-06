Dwars door de stad? Straks niet meer over de Weesperstraat

Beeld Floris Lok

De maatregel, die in 2019 al werd aangekondigd, heeft tot gevolg dat autoverkeer dat van de ene naar de andere kant van de stad moet geen realistische andere route heeft dan de Ringweg A10.

Doel van het twee maanden durende experiment in de Weesperstraat is onderzoeken wat de effecten hiervan zijn op verkeersstromen, luchtkwaliteit en leefbaarheid. Vóór en tijdens de pilot wordt een kentekenonderzoek uitgevoerd om de verkeersstromen in kaart te brengen.

Knip bij Sarlouisbrug

De knip betekent dat de Weesperstraat vanaf de L.H. Sarlouisbrug ter hoogte van de Nieuwe Keizersgracht wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Alle bestemmingen blijven bereikbaar, schrijft verkeerswethouder Sharon Dijksma dinsdag aan de gemeenteraad. ‘Nood- en hulpdiensten, en waar relevant ov-bussen, krijgen wel doorgang.’

De Weesperstraat geldt als de meest Rotterdamse straat van Amsterdam: auto’s gebruiken de straat hoofdzakelijk om de stad in noordelijke of zuidelijke richting te doorkruisen.

Sluipverkeer

Om sluipverkeer tegen te gaan worden op vier locaties aanvullende knippen gezet: bij de Nieuwe Herengracht, het Entrepotdok en de Wittenburgergracht. Het experiment sluit aan bij de knip op de Amstel die eerder is ingevoerd in het kader van de verkeersmaatregelen Muntplein. Ook de al eerder ingevoerde knip in de Plantage Middenlaan past hierbij, aldus Dijksma.

Het is volgens de wethouder belangrijk dat er tempo wordt gemaakt met het experiment: het moet volgens haar plaatsvinden voordat de Piet Heintunnel op 1 april volgend jaar op slot gaat wegens groot onderhoud. Als beide projecten tegelijkertijd zouden plaatsvinden, zou de bereikbaarheid van het oostelijk deel van de binnenstad in het gedrang komen.

VVD-duoraadslid Stijn Nijssen vreest dat de knip leidt tot een verkeersinfarct. “Met het afsluiten van de Weesperstraat knijpt dit college een cruciale verkeersader van Amsterdam dicht.” Het college houdt volgens Nijssen een vergaand verkeersexperiment, zonder enig idee te hebben wat dit betekent voor de doorstroom. “Wat de VVD betreft is het juist in tijden van corona cruciaal om de stad ook voor automobilisten bereikbaar te houden, zo zorgen we ervoor dat we het OV niet ontlasten. Bovendien zijn automobilisten geen tweederangs Amsterdammers.”

Lelijkste straat

Vanwege de effecten van van de coronamaatregelen op het verkeersaanbod is het kentekenonderzoek dit voorjaar noodgedwongen uitgesteld, omdat het geen representatief beeld gaf.

Nu de Wibautstraat vernieuwd is, lijkt de Weesperstraat diens natuurlijke opvolger als lelijkste straat van Amsterdam. De hoop is dat het weren van doorgaand verkeer hierin enige verandering brengt.