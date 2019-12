Dure afvalscheider AEB presteert ver beneden verwachting

- Beeld ANP

De scheidingsinstallatie van AEB, die een paradepaardje moest worden van het afvalbedrijf, levert momenteel minder dan de helft van de beloofde nascheiding op. Bovendien is er zo weinig vraag naar de gescheiden reststromen dat de meeste materialen alsnog in de verbrandingsovens belanden. Dat staat in rapportages die Het Parool heeft opgevraagd bij AEB.

Het is een extra domper voor het verzelfstandigde gemeentebedrijf. In de zomer dreigde een faillissement toen vier van de zes verbrandingsovens tijdelijk moesten worden gesloten vanwege veiligheidsproblemen. Inmiddels branden alle ovens weer; er wordt gestudeerd op een eventuele overname door een derde partij.

De scheidingsinstallatie (SI) staat los van deze crisis, maar zorgt ook voor hoofdbrekens. De machine heeft 35 miljoen euro gekost en werd in 2017 in gebruik genomen. De belofte: eind 2019 wordt van de 250.000 ton huishoudelijk afval die er op jaarbasis in verwerkt kan worden, 60.000 ton waardevolle grondstoffen volautomatisch uit het afval gehaald. Denk aan metalen, plastics, melkpakken, gft-afval, folie en papier: alles wat in de vuilniszak belandt.

De investering was nodig omdat de gemeente de doelstelling heeft dat in 2020 zeker 65 procent van het afval wordt gescheiden. Door de haperende SI en verslechterde marktomstandigheden lijkt dit onhaalbaar.

Advies genegeerd

Het investeringsvoorstel dat in 2016 werd aangenomen, blijkt nu te rooskleurig. Hierin beloofde oud-wethouder Abdeluheb Choho (D66) dat aan het eind van dit jaar 21,2 procent van het afval dat de SI ingaat, er in gescheiden stromen weer uitkomt. Dit wordt het recyclingpercentage genoemd. Na twee jaar afstellen en uitproberen blijft dat steken op 8,9.

De oorzaken zijn divers. Papier was een grote potentiële reststroom in het afval, maar door Chinese importbeperkingen is de markt voor oudpapier en karton ingestort, waardoor er geen af­nemers voor te vinden zijn. Zolang er geen klanten zijn, wordt het oudpapier niet nagescheiden en met de massa mee verbrand. De papierbranche waarschuwde hier in 2016 al voor, maar dat advies werd in de wind geslagen.

Ook pettrays – plastic bakjes voor groente en vlees – kunnen wel worden gescheiden, maar er is op de recyclingmarkt nauwelijks vraag naar. “Met een druk op de knop kunnen we wel weer dat soort plastic eruit halen zodra we het kunnen verkopen,” zegt AEB.

Focus op de ovens

Ook voor gft-resten, die ‘organische natte fractie’ worden genoemd en relatief makkelijk uit het afval te filteren zijn, is geen bestemming. In het investeringsvoorstel van Choho werd het perspectief geschetst dat dit goedje gerecycled kon worden door een vergistingsinstallatie en een groengasinstallatie te plaatsen naast de SI, die het kunnen omzetten in brandstof.

Deze installaties zullen de komende jaren echter niet gebouwd worden, zei AEB-directeur Paul Dirix onlangs. Hij wil de focus bij de ovens houden.

Het gevolg is dat de gft-stroom, maar ook het karton en de pettrays, alsnog worden verbrand. Dat maakt de scheidingslijn niet zo efficiënt en profijtelijk als beloofd in 2016.

Overigens worden metalen en plasticfolies wel succesvol uit het afval gehaald en verkocht. AEB benadrukt dan ook dat er een stijgende lijn zit in de prestaties van de SI.