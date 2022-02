DPG Media krijgt meer dan half miljoen euro boete van Autoriteit Persoonsgegevens

Het hoofdkantoor van DPG Media in Hoofddorp. Beeld Harold Versteeg/ANP

De toezichthouder ontving verschillende klachten over de manier waarop mediabedrijf Sanoma Media Netherlands, dat in april 2020 werd overgenomen door DPG Media, omging met dit soort verzoeken. Wie wilde weten welke persoonsgegevens Sanoma en DPG Media bijhielden, of gegevens wilde laten wissen, moest eerst een identiteitsbewijs uploaden of opsturen. Bovendien werden ze er niet op gewezen dat zij de daarop vermelde gegevens mochten afschermen.

Het ging om klanten van DPG Media die geen online-account hadden aangemaakt. Deze klanten konden moeilijker bij hun gegevens om ze in te zien of te wijzigen.

‘Te zwaar middel’

“Een identiteitsbewijs mag je nooit zomaar opvragen,” zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. “Er staan veel persoonsgegevens op. Zelfs als er delen van een identiteitsbewijs zijn afgeschermd, blijft een kopie vaak een te zwaar middel om vast te stellen of iemand is wie diegene zegt te zijn.”

DPG Media, waar naast Het Parool ook onder meer de Volkskrant enTrouw onder vallen, heeft na de overname van Sanoma de werkwijze gewijzigd en stuurt inmiddels een verificatiemail om de identiteit van een verzoeker te kunnen vaststellen. Daarmee is de overtreding beëindigd. Het mediabedrijf kan nog bezwaar maken tegen de boete.