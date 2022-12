Doemscenario voor hersteloperatie bruggen en kades: geld raakt op

De bruggen en kades in Amsterdam zijn in zeer slechte staat. Beeld Jakob van Vliet

De hele aanpak staat op wankelen. Volgens verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst zal het achterstallig onderhoud harder oplopen en zullen bruggen en kademuren permanent moeten worden afgesloten, als er straks geen geld komt.

De gemeente ging de afgelopen jaren uit van het herstel van ongeveer twee kilometer kademuur en acht bruggen per jaar, maar door het gebrek aan geld ‘is dat nu niet reëel’. Ook sloop van kademuren behoort tot de mogelijkheden, schrijft Van der Horst aan de gemeenteraad. ‘Met alle gevolgen van dien voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van onze stad.’

Kosten lopen op

In die situatie zullen niet alleen de kosten van het dagelijks en groot onderhoud van de bruggen en kademuren oplopen, schrijft de wethouder, maar ook de kosten voor ander regulier werk dat de stad uitvoert, zoals het schoonhouden van de openbare ruimte.

Voor 2026 en de jaren daarna is er nog geen geld gevonden. Het gebrek aan geld heeft direct gevolgen voor projecten die voor de komende jaren in de planning stonden: de ambities zijn naar beneden bijgesteld, schrijft Van der Horst. ‘Passend binnen de huidige financiële ruimte.’

Oranje Loper

Daarnaast heeft de stad te maken met vertraging van projecten waaraan nu wordt gewerkt. Zo heeft de Oranje Loper (de route tussen de achterkant van het Paleis op de Dam tot het Mercatorplein) te maken met uitloop van de werkzaamheden. Hierdoor kan voorlopig niet worden begonnen met de aanpak van de Leidsestraat.

Van der Horst schrijft dat het werk aan achttien bruggen in 2025/2026 is teruggebracht naar drie bruggen in het Wallengebied en één in Nieuw-West, naast de Berlagebrug en Bullebakbrug, waarvan de voorbereiding en uitvoering al loopt. ‘In totaal worden negentien bruggen nogmaals bekeken. (…) Voor vier van de bruggen wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van renovatie.’ Voor vijf andere bruggen wordt onderzocht of het permanent herwaarderen tot fiets-/voetgangersbrug een optie is.

Onderhoud was ‘niet sexy’

De problematische staat van veel bruggen en kades in met name de binnenstad staat al enkele jaren op de agenda. Door gebrek aan onderhoud dat decennialang heeft voortgeduurd dreigen bruggen en kades te bezwijken. De voormalige wethouder Sharon Dijksma stelde dat onderhoud jarenlang ‘niet sexy’ zou zijn geweest.

De afgelopen jaren is onder meer de Grimburgwal in de gracht gestort en zijn verschillende keren bruggen op stel en sprong afgesloten voor al het verkeer. Ook ontstonden de laatste maanden op verschillende plekken zinkgaten op grachten, veroorzaakt door de staat van de kademuren.