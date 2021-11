Doden en gewonden bij optreden Travis Scott door gedrang op festival in Houston

Travis Scott op het Astroworld Music Festival in Houston. Beeld Amy Harris/Invision/AP

Bezoekers van het Astroworld Festival bestormden vrijdagavond de ingang en omheiningen van het NRG-Stadion in de stad. De politie probeerde de fans te stoppen en heeft ook aanhoudingen verricht.

Een menigte van 50.000 mensen was komen opdagen voor het tweedaagse evenement. Dag twee van het festival, gepland voor zaterdag, is inmiddels afgelast.

Eerder op de dag waren er al tekenen dat het fout kon gaan. Honderden fans gaven geen gehoor aan de aanwijzingen van veiligheidspersoneel en bestormden een VIP-ingang, waarbij de nodige schade werd aangericht. De lokale brandweercommandant Samuel Peña van Houston zag het vervolgens verder uit de hand lopen. Getuigen beschreven een agressieve sfeer waarbij concertgangers slaags raakten, op de grond werden geduwd en vertrapt.

‘Ik heb gehoord over andere evenementen waar de hekken werden bestormd zoals bij football, maar nooit bij dit soort evenementen,’ zei commandant Peña tegen de lokale krant Houston Chronical. Zeventien mensen werden door zijn manschappen naar het ziekenhuis gebracht. Elf concertgangers zouden een hartstilstand hebben gekregen. Ruim driehonderd mensen werden behandeld voor botbreuken en snijwonden, melden lokale media die spreken van een ‘extreem tragische nacht’.

Het is het derde grote festival van Scott dat hij in zijn geboorteplaats organiseerde en het eerste sinds de coronapandemie. De rapper vernoemde het festival naar een pretpark in Houston dat in dezelfde buurt als het stadion was en in 2005 de deuren sloot.