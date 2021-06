DNB: Nederlandse economie eind dit jaar op niveau van voor coronacrisis

Dat de impact op de economie meevalt, komt volgens DNB doordat bedrijven en consumenten zich veel beter dan verwacht hebben aan­gepast aan het thuiswerken en andere coronamaatregelen. Beeld ANP

De coronawerkloosheid loopt veel minder hoog op dan gevreesd. Al eind dit jaar komt de Nederlandse economie op het niveau van voor de pandemie, verwacht De Nederlandsche Bank. De werkloosheid kan volgend jaar nog licht stijgen als de overheid haar steunmaatregelen afbouwt en bedrijven alsnog failliet gaan of reor­ganiseren, maar daar blijft het dan ook bij. Die verwachting sprak De Nederlandsche Bank (DNB) vanmiddag uit.

Dit jaar zal gemiddeld 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos zijn, veel minder dan de 6,5 procent die DNB in december nog verwachtte. Als reden noemt DNB het overheids­beleid om werkgevers met miljardensteun overeind te houden. Ook schrokken bedrijven terug voor ontslagrondes omdat ze zich nog levendig herinneren van voor de coronacrisis hoe moeilijk het was om goed personeel te vinden.

Appeltje voor de dorst

DNB heeft nog wel een ander, somberder scenario doorgerekend voor het geval nieuwe virusvarianten om zich heen gaan grijpen, maar de vooruitzichten zijn duidelijk gunstiger geworden. Opmerkelijk, want de coronamaatregelen houden beduidend langer aan dan waar bij de vorige DNB-ramingen in december rekening mee werd gehouden. DNB verwacht dat de economie dit jaar met 3 procent groeit en volgend jaar zelfs met 3,7 procent. De werkloosheid piekt volgend jaar op 4,5 procent.

Dat de impact op de economie meevalt, komt volgens DNB doordat bedrijven en consumenten zich veel beter dan verwacht hebben aan­gepast aan het thuiswerken en andere coronamaatregelen. Ook was het snelle herstel van de wereldhandel gunstig voor de open Nederlandse economie.

Het herstel verloopt zelfs zo voorspoedig dat de Nederlandse economie al in het vierde kwartaal van dit jaar uitkomt op het niveau van voor corona, volgens DNB-ramingen. Daarmee zou de economie zich drie keer zo snel herstellen als na de financiële crisis van 2008.

Ook in vergelijking met andere landen herstelt de Nederlandse economie zich snel. Begin dit jaar was de Nederlandse economie met 3,4 procent gekrompen sinds het begin van de pandemie. In het hele eurogebied was dat 5,1 procent. Anders dan de Amsterdamse situatie is de Nederlandse economie als geheel minder afhankelijk van sectoren die het hardst getroffen zijn door corona, zoals het toerisme.

Verder noemt DNB de overheidssteun aan bedrijven, de digitalisering van de economie en de stijgende huizenprijzen als verklaring.

Bij het herstel kan de ruim 32 miljard euro die Nederlanders extra hebben gespaard, nog goed van pas komen. Daarvan werd bijna 5 miljard uit bezorgdheid apart gezet als appeltje voor de dorst, maar voor het grootste deel ging het om geld dat vanwege de coronamaatregelen niet kon worden uitgegeven aan bijvoorbeeld vakanties en restaurantbezoek.

‘Inhaalconsumptie’

Tegelijk valt niet te verwachten dat dit spaargeld nu allemaal zal leiden tot ‘inhaalconsumptie’, schrijft DNB. Zzp’ers en andere ondernemers zullen hun uit voorzorg apart gezette spaargeld eerst gebruiken om hun buffers aan te vullen. Verder blijken het vooral hoge inkomens die hun spaartegoed zagen oplopen en daarvan is bekend dat ze niet automatisch meer gaan uitgeven als ze nog meer te besteden hebben. Ook is het inhalen van diensten lastig voorstelbaar, zegt DNB-directielid Olaf Sleijpen. “Je kunt je nog voorstellen dat mensen een dure vakantie boeken, maar je gaat niet het gemiste restaurantbezoek inhalen.”

DNB adviseert om de steunmaatregelen voor bedrijven af te bouwen. Het demissionaire kabinet besloot die te verlengen tot in het najaar. “Op korte termijn is geen behoefte aan extra bezuinigingen of overheidsstimulering,” zegt Sleijpen.

Richting de formatietafel pleit DNB voor meer klimaatbeleid en maatregelen tegen de ‘doorgeschoten flexibilisering’ van de arbeidsmarkt. DNB herhaalt het pleidooi van DNB-president Klaas Knot om de hypotheekrenteaftrek ‘geleidelijk en waar mogelijk zelfs versneld’ verder af te bouwen. Die drijft de huizenprijzen op, waardoor het voor starters op de woningmarkt steeds moeilijker wordt om een huis te kopen.