Dj Nastia vluchtte uit Kiev en probeert nu vanaf het podium haar landgenoten te helpen

Still uit de documentaire ‘Off The Record with Nastia’. Beeld Youtube

Het is nogal een contrast: de Nastia die vertelt over hoe ze wakker werd gebeld door de vader van haar dochter, die haar zei direct het land te verlaten omdat de oorlog was uitgebroken. Over hoe ze 24 uur in de auto zat om in Polen te komen en, in tranen, over hoe onwerkelijk het nog altijd is. De Nastia in de volgende scène is in Londen, op weg naar een optreden. Strakke kleding, haar mooi ingevlecht, make-up op.

Sommige Oekraïners verwijten het haar: hoe kun je feesten als anderen voor jouw vaderland hun leven op het spel zetten? Maar zo simpel is het niet, zegt Nastia: het is haar wérk om anderen te laten dansen. Ervan genieten kan ze niet; zelf vergeet ze de oorlog geen moment, ook niet achter de draaitafels.

Ze zet haar podium en carrière daarom in om geld in te zamelen voor goede doelen in Oekraïne door fundraisers te organiseren. Daar voegt ze zelf nog een deel van haar inkomsten van optredens aan toe. “Dit is mijn missie. Het is iets kleins, maar het is iets.”

In Amsterdam, waar Nastia tijdelijk woont, volgt de documentaire haar op weg naar een optreden in Bret, een club naast station Sloterdijk. Ze is veel zenuwachtiger dan anders. “Er ligt meer druk op,” zegt ze. “Hier komen voor een optreden is één ding, maar proberen te integreren in de lokale scene is een ander verhaal.”

Terwijl de oorlog nog in volle gang is, brengt Nastia samen met haar dochter een bliksembezoek aan haar in Oekraïne achtergebleven moeder. Dat muziekplatform Beatport voor de documentaire met haar meereist, is te prijzen: zo ontstaat er in Off The Record with Nastia een compleet beeld van een veerkrachtige vrouw, die blijft vechten voor haar idealen – in de hoop dat ze snel weer voorgoed kan terugkeren naar haar geliefde Kiev.

