Dit zijn alle lockdownregels op een rij

Een zo goed als lege met kerstverlichting versierde Utrechtsestraat. Beeld ANP

De algemene regels:

- Het dringende advies voor iedereen is: blijf zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte en houd overal 1,5 meter afstand.

- Mensen vanaf 70 jaar krijgen sowieso het advies om hun contacten zoveel mogelijk te beperken, ook met kinderen.

- De adviezen voor bezoek thuis worden verder aangescherpt. Aanbevolen wordt om niet meer dan twee personen vanaf 13 jaar te ontvangen, en om maximaal één keer per dag bij iemand op bezoek te gaan.

- Tijdens feestdagen geldt een wat ruimer advies. Tijdens kerstavond, eerste en tweede kerstdag en tijdens de jaarwisseling is de norm: maximaal vier personen vanaf 13 jaar per dag.

- Ook in de buitenlucht worden de teugels aangetrokken. Er geldt een maximale groepsgroote van twee personen vanaf 13 jaar. Mensen die al bij elkaar op een adres wonen mogen wel in grotere gezelschappen samenkomen. Op de hierboven genoemde feestdagen mogen vier mensen vanaf 13 jaar buiten samenkomen.

- Het advies is om een zelftest te doen voor een bezoek aan anderen. Ook blijft het advies om waar mogelijk thuis te werken van kracht.

Horeca, winkels, kappers en cultuur:

- Alle horeca gaat dicht. Bestellen en afhalen is wel mogelijk.

- Niet-essentiële winkels gaan op slot. Ook hier is bestellen, afhalen en retourneren wel een optie.

- Essentiële winkels blijven open tot 20.00 uur. Het gaat dan bijvoorbeeld om supermarkten en drogisten. Er geldt een mondkapjesplicht en een maximum van een bezoeker per vijf vierkante meter.

- Ook ‘uitgezonderde dienstverlening’ zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocatenkantoren zijn open.

- Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, moeten de deuren tijdelijk sluiten.

- Bioscopen, musea, theaters en concertzalen gaan ook weer dicht. Dat geldt ook voor pretparken en dierentuinen.

Onderwijs:

- Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn op enkele uitzonderingen na fysiek gesloten tot en met in elk geval zondag 9 januari. Dat geldt dus voor basisscholen, voortgezet onderwijs, mbo's, hbo's en universiteiten. Op 3 januari volgt een besluit over de periode daarna. Het uitgangspunt is dat het onderwijs na 9 januari weer open kan.

- Praktijkonderwijs, examens en tentamens kunnen wel doorgaan. Ook fysiek onderwijs voor kwetsbare leerlingen en studenten blijft mogelijk.

- Ook noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen blijft doorgaan.

- De kinderopvanglocaties voor kinderen tussen 0 en 4 jaar blijven open.

Sport en evenementen:

- Binnensportlocaties gaan dicht, zwemlessen uitgezonderd.

- Buitensportlocaties blijven wel open, tussen 5 uur ‘s ochtends en ‘s avonds voor alle leeftijden. Volwassenen mogen met maximaal twee personen op 1,5 meter afstand buiten sporten. Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op hun eigen club.

- Er geldt de komende weken een evenementenverbod. Voor uitvaarten en huwelijken (maximaal honderd personen), weekmarkten en professionele sportwedstrijden zonder publiek geldt een uitzondering. Kerstmarkten zijn verboden.