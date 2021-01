Dit weten we over Moderna, het kleinduimpje onder farmaceuten

Beeld AFP

Het Morderna-vaccin lijkt op dat van Pfizer (maar is toch nét anders)

Het coronavaccin van Moderna maakt gebruik van mRNA-techniek. Daarbij krijgt het lichaam via een genetische code instructies toegediend om eiwitten aan te maken die het coronavirus kunnen bestrijden. Klinkt ingewikkeld, is het ook, maar het werkt enorm goed: uit grootschalige proeven is gebleken dat het vaccin van Moderna liefst 94 procent effectief is tegen corona. Ter vergelijking: een gemiddelde griepprik scoort nog geen 50 procent.

Klinkt allemaal bekend in de oren? Kan kloppen: het succesverhaal van Moderna lijkt verdacht veel op dat van grote broer Pfizer (ook Amerikaans), dat op dezelfde wijze een vaccin heeft ontwikkeld (met een effectiviteit van 95 procent). Dat vaccin is inmiddels goedgekeurd en is toevallig woensdag in Nederland in gebruik genomen.

Toch zijn er ook wel wat verschillen. Grote voordeel van het Moderna-vaccin is de logistiek: waar het goedje van Pfizer het beste gedijt bij temperaturen tot 70 graden onder nul, kan de Moderna-variant worden bewaard bij 20 graden onder het vriespunt. Veel makkelijker met vervoer, dus. Bovendien kan het daarom ook op kleinere schaal worden verstrekt. Geen grootschalige vaccinatiecentra, gewoon een prik bij de huisarts. Daar staat tegenover dat het vaccin van Moderna mogelijk iets vaker zorgt voor lichte bijwerkingen na toediening, zoals hoofdpijn of lichte koorts. Ernstige bijwerkingen zijn, net als bij het Pfizer-vaccin, nog niet vastgesteld.

(Nog) niet veel Nederlanders krijgen het

Nederland heeft ruim 6 miljoen vaccins besteld bij Moderna. Daarmee kunnen iets meer dan 3 miljoen Nederlanders worden gevaccineerd. De meeste vaccins zijn waarschijnlijk pas eind dit jaar beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2021 komen ‘slechts’ 390.000 vaccins deze kant op.

Die zijn in eerste instantie bestemd voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en huisartsen. Omdat het vaccin pas na twee prikken optimaal werkt, kunnen de aankomende maanden een kleine 200.000 Nederlanders een inenting krijgen.

De vaccins voor de Europese markt worden geproduceerd door Lonza, een grote medicijnfabrikant uit de Zwitserse stad Basel. Andre Goerke, de hoogste directeur bij Lonza, zegt dat het bedrijf nu al overuren draait: “We hopen jaarlijks zo’n 100 miljoen vaccins te kunnen produceren.”

In totaal zet Moderns in op zo’n 600 miljoen vaccins voor dit jaar wereldwijd. Het is nog niet bekend wanneer de eerste vaccins exact in Nederland arriveren. Minister De Jonge van Volksgezondheid hoopt dat de vaccins uiterlijk eind deze maand in Nederland zijn. Een woordvoerder van Moderna kan dat echter niet bevestigen.

Kleinduimpje in de farmaceutische wereld

Tussen farmaceutische reuzen als Pfizer en AstraZeneca is Moderna slechts een kleine speler. Sterker: de Amerikaanse farmaceut, die pas in 2010 het levenslicht zag, bracht nog niet eerder een vaccin op de markt. Nog een veelzeggende statistiek: bij Pfizer werken ruim 88.000 mensen, Moderna had in 2020 slechts 830 werknemers in dienst.

Toch waren de verwachtingen rondom Moderna vanaf het begin van de coronacrisis al hooggespannen. De farmaceut stond immers te boek als dé mRNA-specialist van de Verenigde Staten. Niet vreemd dat Anthony Fauci, topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, aandrong bij de regering om behoorlijk wat geld te pompen in het vaccinproject van Moderna.

En dat gebeurde: volgens The New York Times investeerde de Amerikaanse overheid liefst 2,5 miljard dollar in het Moderna-vaccin. Ook waren er nogal wat particuliere investeerders die wel heil zagen in het vaccinproject van Moderna. Zo maakte de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in april van dit jaar 1 miljoen dollar over naar Moderna.