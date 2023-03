Dit weten we nu over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen

Caroline van der Plas (BBB) vierde de overwinning van haar partij in het Overijsselse Bathmen. Beeld Robin Utrecht/ANP

De BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas gooit hoge ogen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Na de exitpoll van Ipsos was het woensdagnacht al duidelijk dat de partij in veel provincies en de Eerste Kamer de grootste zou worden. Nu een groot aantal van de stemmen is geteld, is de prognose dat BBB in de Eerste Kamer 16 en mogelijk zelfs 17 zetels krijgt. Daarmee is de winst van BBB nog groter dan verwacht.

BBB in bijna elke provincie de grote winnaar

Het ziet ernaar uit dat de partij van Van der Plas de grootste wordt in alle provincies, behalve in Utrecht. Daar lijkt GroenLinks te gaan winnen. Op de voet gevolgd door BBB.

Eerst leek het erop dat BBB 15 zetels zou halen in de Eerste Kamer. Deze prognose is bijgesteld naar 16 en misschien 17 zetels. Daarmee wordt de BBB de grootste partij in de Senaat. De gezamenlijke lijst GroenLinks/PvdA krijgt 15 zetels en ging uit van een gelijkspel met Caroline van der Plas, maar moeten het nu doen met een tweede plaats.

In Overijssel, een provincie met veel BBB-aanhangers, heeft de partij het buitengewoon goed gedaan. In deze provincie zijn alle stemmen geteld en heeft de partij 31,3 procent van de stemmen gekregen en is daarmee de enige partij in Overijssel die boven de 10 procent van de stemmen uitkomt. Ook in Friesland en Groningen wint BBB flink, met 27,9 en 23,6 procent.

Forum voor Democratie (FvD) heeft flinke klappen gekregen. Van de grote overwinning in 2019 blijft weinig over. De partij van Thierry Baudet gaat van 10 naar 2 zetels in de Senaat.

De coalitie (VVD, D66, CDA, CU) slinkt eveneens in de Eerste Kamer. Alle vier de partijen leveren zetels in en komen op een totaal van 24 zetels. Daarmee komen ze niet in de buurt van een meerderheid (38 zetels), wat het uitvoeren van coalitieplannen kan bemoeilijken.

De opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen is waarschijnlijk het hoogste sinds eind jaren tachtig. Met zo’n 90 procent van de stemmen geteld, ligt de opkomst op 57,5 procent. Vier jaar geleden was de opkomst 56,2 procent.

Amsterdam

Linkse partijen doen het goed in Amsterdam. Inmiddels is zo’n 70 procent van de stemmen in de hoofdstad geteld en komen GroenLinks, PvdA en PvdD als winnaars uit de bus. Ook BBB vindt stemmen in de hoofdstad, maar wint ‘slechts’ 5 procent.

GroenLinks daalt een beetje, maar is goed voor 18 procent van de Amsterdamse stemmers. Nieuwkomer Volt doet het ook goed in Amsterdam en kregen 7,5 procent van de stemmen.

In Amsterdam ligt de opkomst iets onder het landelijk gemiddelde: 52,7 procent van de Amsterdamse kiezers meldde zich woensdag bij een stembureau.

Noord-Holland

Ook in Noord-Holland is BBB de grote winnaar. Nog niet alle stemmen zijn geteld in de provincie, maar het lijkt erop dat zowel de VVD als de BBB elk 8 zetels bemachtigen. De twee koplopers worden gevolgd door GroenLinks met 7 zetels. FvD, de grote winnaar in 2019 verliest 8 zetels.

Inmiddels zijn van 29 Noord-Hollandse gemeenten de stemmen geteld. De opkomst is in deze provincie 50,3 procent.

Andere winnaars

Hoewel GroenLinks en PvdA geen grote zetelwinst hebben behaald, werd er toch feestgevierd in Den Haag, waar de partijen samen de uitslagenavond beleefden. De gezamenlijke lijst is namelijk goed voor 15 zetels in de Eerste Kamer en daarmee is de fractiefusie, na de BBB, de tweede in de Senaat.

Kleinere winnaars zijn Partij voor de Dieren (PvdD), Volt en JA21. De laatste twee deden voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. PvdD klimt naar 4 zetels en Volt krijgt er 2. JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga komt met 3 zetels binnen in de Eerste Kamer.

Waterschappen

De stemmen die uitgebracht zijn voor de waterschapsverkiezingen worden geteld nadat alle stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen geteld zijn. De Unie van Waterschappen komt waarschijnlijk donderdag eind van de middag met een voorlopige uitslag. Dit overzicht is mogelijk nog niet volledig, omdat het tellen van de stemmen voor de Statenverkiezingen vertraging heeft opgelopen.