Dit was het belangrijkste coronanieuws van woensdag 11 maart

Ook in Amerika worden volop maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Beeld EPA

Er kwamen woensdag 121 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus bij in Nederland. Daarmee is het landelijke totaal opgelopen tot 503. Een vijfde persoon is overleden aan het virus. In Groningen werden de eerste twee besmettingen in de provincie geconstateerd, waarmee nu alle provincies in Nederland besmet zijn.

Pandemie

Wereldwijd heet de coronavirusuitbraak nu officieel een pandemie. Dat verklaarde de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in een persconferentie. Deze omschrijving leidt volgens de WHO niet tot een andere aanpak.

Amsterdam

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio Amsterdam is opgelopen van 10 naar 17, waarvan 8 in de stad en 9 in de omliggende gemeenten. Alle besmette personen in en om de hoofdstad zitten in thuisquarantaine.

Brabant

Van het totaal aantal besmette Nederlanders woont bijna de helft (223) in Brabant. Daarom adviseert NOC-NSF alle sportevenementen in Noord-Brabant komend weekeinde niet door te laten gaan.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer neemt nu ook maatregelen om het oprukken van het coronavirus te stuiten en sluit voorlopig de deuren voor bezoekers. De maatregel gaat vrijdag in. Het kabinet kondigde aan kleine tot middelgrote ondernemingen die in financiële problemen dreigen te komen door de virusuitbraak, te gaan helpen door garant te staan voor leningen. Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Vietnam

Een groep Nederlanders zit in quarantaine onder erbarmelijke omstandigheden in een hotel in Vietnam. Omdat de groep een binnenlandse vlucht had genomen waar een besmette passagier is geconstateerd, besloten de Vietnamese autoriteiten iedereen af te zonderen in een hotel. “Er is geen stromend water en er ligt overal muizenpoep, zelfs onder de lakens en bij de hoofdkussens in het bed,” zegt Naomi Theeuwes, die vastzit in het hotel nabij de stad Hoi An, per telefoon.

Voetbal

De wedstrijden in de eredivisie en eerste divisie die buiten Noord-Brabant worden gespeeld, gaan komend weekend gewoon door. Bij de duels zijn ook toeschouwers welkom.

De rest van Europa

Italië

In Italië is het officiële aantal sterfgevallen door coronavirus woensdag gestegen naar 827, een toename van bijna 200. Het aantal Italianen dat het virus heeft opgelopen is gestegen naar 12.462 gevallen. Het land heeft 25 miljard euro apart gezet om de uitbraak in Italië te bestrijden. Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt tot en met 3 april niet meer op Venetië, Milaan en Napels. Zwitserland sluit negen kleine grensovergangen met Italië, het verkeer kan nu alleen nog over grote wegen de grens oversteken.

Polen

Polen sluit vanaf maandag alle scholen in het land voor twee weken in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Ook universiteiten, musea en bioscopen gaan tijdelijk dicht. In het land zijn inmiddels 26 besmettingen van het virus vastgesteld.

België

In België zijn twee mensen overleden die besmet waren met het nieuwe coronavirus. Het aantal besmettingen in België is opgelopen tot 314, een stijging met 47. In de haven van Zeebrugge zitten 3000 mensen vast op een cruiseschip en mogen niet van boord. 4 mensen moeten uit voorzorg in quarantaine in hun kajuit blijven.

Duitsland

In Duitsland zijn inmiddels al 1850 gevallen geregistreerd van besmetting met het nieuwe coronavirus. Een derde patiënt is in Duitsland aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus overleden.

Hongarije

Hongarije gaat mensen weren die vanuit China, Zuid-Korea, Iran en Italië naar het land reizen. Ook gaan alle universiteiten dicht en worden openbare bijeenkomsten verboden.

Bulgarije en Zweden

Bulgarije en Zweden meldden woensdag een eerste sterfgeval als gevolg van het nieuwe coronavirus.