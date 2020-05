Dit kunstwerk prijkt vandaag op onze voorpagina

Op de voorpagina staat een schilderij van het Oostenrijks/Israëlische kunstenaarsduo Muntean/Rosenblum. Hun werk wordt tentoongesteld in musea over de hele wereld, waaronder het MoMA in New York en Tate Britain in Londen.

Deze voorpagina is de tiende in een serie die we maken gedurende de coronacrisis.

Meer zien? Deze week opende de digitale tentoonstelling van Muntean/Rosenblum in de Online Viewing Room van Galerie Ron Mandos. In de galerieruimte op Prinsengracht 282 is vanaf 25 juni nieuw werk te bezichtigen.

Onze voorpagina’s op een rijtje:

Mary Magdalene Receives the Holy Spirit (2019) Beeld David LaChapelle, Reflex Amsterdam

Beeld High Kek

Beeld Dagmar Stap

The Kite - Double Portrait (2018) Beeld Erwin Olaf

Beeld William Kentridge

Beeld Ruud van Empel

Beeld Streetart Frankey

Beeld ELSPETH DIEDERIX