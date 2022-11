Dit is waarom de wedstrijden op dit WK zo lang duren en wat dat betekent voor Oranje

Gakpo en De Roon tijdens Nederland - Senegal. Beeld ANP / Maurice van Steen

De acht minuten extra tijd bij Nederland - Senegal, Marten de Roon was er persoonlijk niet ongelukkig mee. De ‘golfbreker’ van Atalanta werd gebracht als late invaller, bij het verdedigen van een 1-0 voorsprong. “En als je dan nog zeker een minuut of vier kunt meedoen en het wordt ook nog 2-0, dan geeft dat voldoening,” zegt hij terugkijkend.

De Roon is niet de enige die dat bij dit WK zo ervaart. Wedstrijden duren structureel langer als gevolg van nieuw beleid van de Fifa. De wereldvoetbalbond wil af van wedstrijden waarin de totale effectieve speeltijd maar 43 à 44 minuten bedraagt. Daarom is alle scheidsrechters opgedragen in Qatar strikt te tellen. Alle tijd die teams nemen voor wissels, blessurebehandelingen, penalty’s en het vieren van doelpunten moet worden gecompenseerd in extra minuten aan het eind. En dat geldt ook voor de tijd die VAR-ingrepen kosten.

Op zich is dat een goed streven. En voor het publiek levert het extra spanning op. Maar Louis van Gaal ziet ook een minpunt: “in onze wedstrijd bleek dat juist de veroorzaker van al het oponthoud er op het eind nog van profiteerde. Want waarom speelden we acht minuten door? Alleen omdat er bij Senegal constant mensen op de grond lagen. Ik had de indruk dat wij niet alleen beter, maar ook een stuk fitter waren dan zij. Toch moesten we op de bank nog lang billenknijpen.”

Engeland - Iran kende liefst 27 extra speelminuten. Argentinië - Saoedi-Arabië ging ook bijna een kwartier (14 minuten) langer door. Dat werpt de vraag op wat trainers er vakinhoudelijk mee kunnen en moeten, bijvoorbeeld in hun wisselbeleid.

Plan C van Oranje

Van Gaal bracht maandag dus De Roon als onderdeel van wat bij Oranje te boek staat als ‘Plan C’. Dat is de strategie voor het over de streep trekken van een voorsprong. Zoals er ook een ‘Plan B’ is, dat juist uit de kast komt als Oranje nog de overwinning moet forceren.

De Roon is dus ‘Plan C’, maar niet in zijn eentje. Idealiter is het hij erin, samen met Wout Weghorst en Xavi Simons, die dan ook in het veld staan of komen. De laatste twee komen dan om ook dreiging te houden naar voren. Maar omdat Van Gaal tegen Senegal al drie wissels had doorgevoerd, bleef het nu bij een ‘light-variant’.