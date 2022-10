Dit is er vandaag te doen tijdens ADE

Beeld Tess Kievit

1. Voices from the lake + Nadia Struiwigh

In 2011 begonnen de Italiaanse dj's en producers Donato Dozzy en Neel in Japan op het Labyrinth Festival met hun project Voices from the lake. Dit jaar brengen ze hun versie van ambient en leftfield techno naar het Muziekgebouw aan ’t IJ en laten ze hun titelloze album horen. Zwevende bassen die een subtiel hypnotiserende werking hebben, dat is wat je kunt verwachten, als je de twee moet geloven.

Naast de twee Italiaanse producers zal ook de Berlijnse Nadia Struiwigh te horen zijn met experimentele ambient. Onlangs kwam haar derde album uit op het Rotterdamse label Nous’klaer. De optredens zullen omlijst worden door Loradeniz, een elektronische muziekcomponist en dj die geboren is in Istanboel en momenteel in Amsterdam woont.

Muziekgebouw aan 't IJ, Piet Heinkade 1, 19.30 uur, € 25.

2. Yellow House Presents: Picnic x Aeden

Wil je ADE een beetje rustig beginnen, dan kun je naar Yellow House in de Houthavens. Het restaurant annex club heeft een nieuw menu samengesteld en terwijl je daar van geniet, draaien dj's plaatjes. Op de line-up onder anderen de Amsterdamse Donnie en Valentino Kanzyanim, Herra en Bernando. De entree is tot 21.00 uur gratis, dus als je krap bij kas zit, ga vroeg. Later op de avond zullen de tafels ongetwijfeld aan de kant gaan om er een goed feest van te maken.

Yellow House, Danzigerbocht 45-R, 17.00 uur, gratis.



3. Hernán Cattáneo presents Sudbeat Showcase

Al bijna dertig jaar staat hij aan de top en daar zal de Argentijnse dj Hernán Cattáneo nog wel even blijven. Met zijn label Sudbeat opent hij de week van Westerunie waar talloze feesten plaatsvinden. Cattáneo zal zelf van begin tot eind in de grote zaal draaien en in de kleine zaal zullen artiesten te horen zijn die op zijn label muziek hebben uitgebracht. Onder andere Ezequiel Arias, Kasey Taylor en de Nederlandse dj en producer Navar zullen daar hun kunsten vertonen waarbij vooral melodieuze deep- en techhouse de boventoon zal voeren.

Westerunie (Transformatorhuis), Klönneplein 4-6, 18.00 uur, € 40.

4. Spinnin’ Sessions

Het Nederlands label Spinnin’ Records trapt ADE af in de Q-Factory. Het label dat in 1999 werd opgericht door Eelko van Kooten en Roger de Graaf en inmiddels deel uitmaakt van de Warner Music Group heeft daarvoor niet de minste Nederlandse producers en dj's opgetrommeld. Blasterjaxx, Firebeatz en Sander van Doorn zullen onder andere draaien. Verwacht stevige EDM-beats met soms een harde uitschieter.

Q-Factory, Atlantisplein 1, 23.00 uur, € 29,95.

5. Awakenings Opening Night

Wil je er direct met gestrekt been in gaan deze ADE? Dan moet je naar de Gashouder. Daar is namelijk de openingsnacht van Awakenings. Keiharde techno van onder andere Cera Khin, Héctor Oaks, en Paula Temple zullen in de technotempel te horen zijn. En als kers op de taart is op het laatste moment nog Reinier Zonneveld toegevoegd aan de line-up. De Nederlander zal de avond, of eigenlijk ochtend, afsluiten.

Gashouder, Klönneplein 1, 22.00 uur, uitverkocht (maar houd Ticketswap in de gaten).