Dit is er vandaag te doen op ADE

Beeld Tess Kievit

1. Secret Project Festival

Niet in Amsterdam, maar in Zaandam vindt Secret Project Festival plaats. Het feest dat vorig jaar zijn entree op ADE maakte na succesvolle edities in Miami, Los Angelos en Portugal en een goede eerste editie kende, vindt plaats op het Hembrugterrein. Veel grote artiesten prijken op het affiche: Deborah de Luca, Fatima Yamaha, Franky Rizardo, Marco Carola, Michael Bibi en Patrick Topping zijn verdeeld over vier stages van de partij. Een hele mooi feestje om je zaterdag mee te beginnen.

Hembrugterrei, Hemkade 18, 12.00 uur, 64,50 euro.

2. Speedy J presents Stoor Live

Misschien wel een beetje voor de elektronische muzieknerds onder ons, maar daarom niet minder leuk. Onder leiding van oudgediende Speedy J improviseren diverse artiesten acht uur lang met hun hardware en maken daar muziek mee, terwijl een team van videokunstenaars met een ‘videodesign een brug slaat tussen de kloof tussen publiek en de artiesten. Naast Speedy J zelf doen ook Dasha Rush, Rod20 (aka ROD), Rødhåd en Surgeon mee aan het muzikale experiment.

Paradiso, Weteringschans 6-8, 16.00 uur, uitverkocht (maar houd Ticketswap in de gaten).

3. Paul van Dyk

Een man die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft: Paul van Dyk. De 51-jarige Duitser brak in de jaren 90 door met trancemuziek en is het genre eigenlijk altijd trouw gebleven. Van Dyk zal de bezoekers trakteren op een maar liefst vier uur durende set waarbij bezoekers via een ‘all acces area’ dicht bij de dj staan en zo precies kunnen volgen wat hij doet. Speciaal voor zijn set heeft Van Dyk aangepaste visuals laten maken die goed tot zijn recht komen bij zijn muziek.

Melkweg, Lijnbaansgracht 234-A, 18.00 uur, 34,50 euro.

4. Hitjesgolf presents: Harrie’s Dance Event

Voor de kijkers van Ex on the beach double Dutch is het geen verrassing over welke Harrie het hier gaat. ‘Mooiboy’ Harrie Snijders verwierf faam door zijn deelname aan het programma en later zijn eigen realityshow. HVK (Harrie van 't kamp), zoals zijn bijnaam luidt, klust ook bij als dj en komt in de Disco Dolly hitjes draaien. Verwacht glijers en een Harrie die de dansvloer in vuur en vlam zet.

Disco Dolly, Handboogstraat 11, 23.00 uur, 12,50 euro.

5. Flow Showcase by Franky Rizardo & Friends

Inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse housescene: Franky Rizardo. De uit Oosterbeek afkomstige Rizardo heeft sinds enkele jaren zijn eigen label genaamd Flow en heeft meerdere artiesten die nummers uit hebben gebracht daarop, bereid gevonden om op zijn feest in de Lovelee te komen draaien. Naast de labelbaas zelf zullen ook Luuk van Dijk, Latmun ,Marco Tropeano en Jasper Fioole stevige tech-house draaien.Lovelee, Lijnbaansgracht 238, 23.00 uur, 24,95 euro.