Dit is de man achter de ontspoorde demonstraties

Actievoerder Michel Reijinga (met het hart in de hand). Beeld ANP

Als het aan Reijinga ligt, is er tot aan de verkiezingen elke zondag een manifestatie ‘waar iedereen die ontevreden is zich verenigt’. Het doel is ervoor te zorgen dat er nooit meer een kabinet Rutte aan de macht komt.

De vader van twee dochters is het ‘helemaal zat’, zei hij nog geen twee weken geleden in een video van het omstreden LNN Media, ook wel bekend als Lockdwon News Network. Volgens Reijinga is er een waslijst aan dingen die Rutte niet goed heeft gedaan en roept mensen op zelf na te denken: wat heeft Rutte wél goed gedaan? De coronamaatregelen zijn ‘de emmer die de druppel laten overlopen’.

Toekomst

Met zijn beweging ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’ – inmiddels meer dan 18.000 volgers op Facebook – wil hij ervoor zorgen dat mensen nooit meer op Rutte stemmen. Ook zegt hij op te komen voor zijn kinderen en kleinkinderen, wier toekomst ‘echt’ op het spel staat. Zijn eigen toekomst staat overigens even on hold: Reijinga zit naar eigen zeggen sinds 2019 thuis met een burnout. Daarna onderging hij een zware operatie waardoor hij opnieuw lang aan huis gekluisterd was. Dat wis weleens anders geweest.

Na zijn carrière als marktkoopman op de Albert Cuyp organiseerde Reijinga, die inmiddels in Amstelveen woont, evenementen in binnen- en buitenland met typisch Hollandse artiesten. Behalve amice Dries Roelvink, behoorden Danny Froger, Tino Martin en Robert Leroy tot het repertoire van zijn festiviteiten.

Zijn liefde voor ‘rechts’ is kraakhelder. Het liefst had Reijinga gezien dat Pim Fortuyn het land regeerde, maar Wilders en Baudet krijgen ook een ‘like’. Hij roept mensen op om rechts te stemmen. Al weet de ondernemer tegelijkertijd dat hij met zijn ‘harde boodschappen’ de massa niet meekrijgt. Om iedereen tevreden te stellen, is hij de afgelopen tijd neutralere berichten gaan verzenden op sociale media. “Want ik wil zoveel mogelijk mensen de straat op hebben.”

Einzelgänger

De ondernemer, die niet failliet is verklaard maar het afgelopen jaar wel vlak voor kerst is uitgeschreven bij de KVK wegens een gebrek aan baten, zegt dat hij als een einzelgänger te werk gaan. Hij wil geen mensen ter ondersteuning, maar ‘werkt vanuit eigen kracht’. “Dan weet ik zeker dat het goed is.”

De praktijk wijst echter op het tegendeel. Reijinga werd bij de eerste demonstratie opgelicht voor 850 euro door in te gaan op een aanbod voor luchtreclame boven het Museumplein. Het bleek een tegenactie, waarvoor Reijinga zelf betaalde.

En ook afgelopen zondag ging het niet zoals hij wilde. Maandagochtend laat Reijinga, die onder kennissen bekendstaat als ‘een Amsterdamse gozer, maar geen reller, in een schriftelijke reactie weten dat de rellen in Nederland hun doel voorbijschieten. De acties moeten ervoor zorgen dat er nooit meer een kabinet Rutte komt, zonder geweld, aldus Reijinga, die zondag vergelijkt met een voetbalwedstrijd. “Daar waar voetbalwedstrijden vaak ontsiert worden door een kleine groep relschoppers is dat ook hier de constatering. De goeden hebben vaak onder de kwaden te lijden. Elke vorm van geweld keur ik namens Nederland in verzet af, ook politiegeweld!”

Aankomend weekend wil Reijinga onder het mom van ‘geen demonstraties, maar louter koffiedrinken’ koffiebekers uitdelen met de tekst ‘drink koffie voor vrijheid’.