Dit gebeurt er met de miljoenen die woensdag worden opgehaald op Giro555

Overlevenden wachten in Hatay op nieuws over familieleden. Beeld BULENT KILIC/AFP

Ruim een week na de verwoestende aardbevingen in het Turks-Syrische grensgebied is het dodental opgelopen tot bijna 41.000: ruim 35.000 in Turkije en bijna 6000 in Syrië. Honderdduizenden mensen zijn ontheemd en hebben dringend behoefte aan hulp. De elf Nederlandse hulporganisaties die samenwerken onder de naam Giro555 hebben een week geleden het nummer opengesteld voor donaties voor noodhulp aan de slachtoffers. Martine Bergwerff, coördinator noodhulp bij Save the Children, één van de hulporganisaties, vertelt dat een deel van het nu al ingezamelde geld volop wordt gebruikt in Turkije en Syrië.

Tot nu toe is er al meer dan 25 miljoen euro gestort op Giro555. Dat bedrag zal na de actiedag van woensdag fors omhoog gaan. Waar gaat het geld heen?

“We zijn in de getroffen regio actief om noodhulp uit te delen. Denk aan schoon drinkwater, eten, medische hulp, hygiënekits, warme kleding, brandstof zoals hout en tenten voor onderdak. We werken met lokale partners in beide landen, zij weten precies waar hulp het hardst nodig is.”

“In Turkije is de noodhulp goed op gang gekomen. In Syrië zijn we ook aanwezig, maar door de slechte bereikbaarheid niet op de schaal die nodig is. Dat is frustrerend, maar we proberen toch zoveel mogelijk die kant op te krijgen. Gelukkig zijn er inmiddels meerdere grensovergangen geopend.”

Het geld gaat vooral naar materiële noodhulp?

Bergwerff: “Op korte termijn wel. Maar we zetten ook al in op mentale hulp voor de slachtoffers. Dat hebben we van eerdere rampen geleerd; het is belangrijk meteen mensen te helpen die op psychosociaal vlak een hoop te verwerken hebben. Zo hebben we meerdere tenten in getroffen steden zoals Antakya opgezet om kinderen op te vangen.”

“Dat ze even de ellende in hun omgeving kunnen verlaten, en een paar uur bij ons weer normaal kind kunnen zijn. Ze maken tekeningen, zingen en maken muziek. Het is voor hen een beschermde omgeving, waar ze even kunnen ontspannen. Onze medewerkers zijn daar volop mee bezig. Overdag verlenen ze hulp, ‘s nachts slapen ze in hun auto.”

De hulporganisaties investeren volgens Bergwerff ook in een deugdelijk registratiesysteem. “In de chaos zijn veel mensen elkaar kwijtgeraakt, dan is het van belang zo snel mogelijk te identificeren. Niet alleen belangrijk om families bijeen te brengen, maar ook om mensenhandel tegen te gaan.”

Wat voor hulp bieden jullie op de lange termijn?

“Dit is een ramp van ongekende omvang, nog lange tijd zullen er vele miljoenen nodig zijn voor de wederopbouw van een gebied waar Nederland zeker twee keer in past. Wij zullen helpen bij onder meer de herbouw van scholen, de infrastructuur maar ook steun bieden bij het opstarten van bedrijfjes.”

Hoe weten de donateurs dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen?

“Alle deelnemende organisaties rapporteren aan Giro555 over de noodhulp die ze verlenen met het geld dat ze hebben ontvangen. Giro555 verzamelt deze rapportages en publiceert het als totaalrapportage op de website. Deze rapportages laten zien hoe het geld is besteed en hoeveel mensen zijn geholpen. Jaarrekeningen van de organisaties worden daarnaast door een extern accountant gecontroleerd.”

Volgens Giro555-woordvoerder Jules van Os is dit een beproefde methode die ook voor de actie Turkije/Syrië wordt ingezet. “Het is heel transparant, als recentste voorbeeld noem ik de 555-hulp voor Oekraïne, we hebben uitgebreid gerapporteerd over waar het geld tot nu toe aan is besteed.”

Giro555 voor Oekraïne loopt nog steeds. Hoe houden jullie de geldstromen voor beide acties (Oekraïne en de aardbevingen) uit elkaar?

Van Os: “Het is voor het eerst dat we twee acties tegelijkertijd hebben lopen via 555, dus het kan verwarrend zijn. Als je geld wilt geven voor de slachtoffers in Oekraïne, kun je dit niet via ons speciale donateursformulier op de site doen, maar moet je bij het overmaken het volledige IBAN-nummer invullen en vermelden dat het ten behoeve van Oekraïne is. Dan is er niks aan de hand.” De Giro555-actie voor Oekraïne eindigt op 31 maart.

Vanuit de Turkse en Syrische gemeenschappen in Nederland zijn tot nu toe ook miljoenen euro’s binnengehaald voor de slachtoffers.

Bergwerff: “Het is hartverwarmend wat er in korte tijd is opgezet. We werken ook zoveel mogelijk samen met Turkse en Syrische organisaties, dat gaat hand in hand. Zij zullen woensdag op onze actiedag ook hun verhaal vertellen.”

Deze benefietacties vinden de komende tijd in Amsterdam plaats Concert in de Gashouder in het Westerpark

Artiesten als Goldband, DI-RECT, Kris Kross Amsterdam, Frenna, Bilal Wahib en velen anderen treden woensdagavond op in de Gashouder in het Westerpark. Onder de titel ‘True Art of Giving X Giro555' halen ze geld op voor Giro555. Kaarten kosten 27,50 en bezoekers kunnen daarnaast extra doneren. Woensdag 15 februari. Zaal open: 18.30. Begin concert: 19.30. Kaarten zijn beschikbaar via deze link. Klönneplein 1, West. Samenwerkende mediapartners in Amsterdam-Zuidoost

Radio mArt, Omroep X, Zuidoost TV en de Jonge Reporters maken woensdagmiddag gezamenlijk een uitzending die in het teken staat van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dit doen zij vanuit de studio van Radio mArt in Amsterdam-Zuidoost. De live-uitzending wordt gevuld met interviews, reportages en optredens. ‘Dit alles met één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor de hulp die zo dringend nodig is,’ zo laten ze weten. De uitzending is te beluisteren op 107.9 FM en 105.5 op de kabel. Op internet via een stream op www.radiomart.nl en YouTube. Mensen die hun hart willen luchten, kunnen langskomen of inbellen. Woensdag 15 februari, van 13.00 uur tot 17.00 uur. Egeldonk 50, Zuidoost. Markt en autowasstraat op school Op verschillende scholen in Amsterdam zetten scholieren zich woensdag in. Zo wordt het schoolplein van het Vechtstede College in Weesp omgetoverd tot een autowasstraat. Elk lesuur is een onderbouwklas verantwoordelijk voor het wassen van de auto’s. Op OBS De Vlaamse Reus in Nieuw-West organiseert de 8ste groep een markt om geld in te zamelen. Woensdag 15 februari, van 9.15 tot 15.00 uur op het Vechtstede College (Amstellandlaan 1A, Weesp) en van 12.15 tot 13.15 op OBS De Vlaamse Reus (Hechtelstraat 49, Nieuw-West). Gedoneerde dagomzet Een taartje eten voor het goede doel: bij De Drie Graefjes in Zuid kan dat. De vestiging doneert de hele dagomzet van woensdag aan Giro555. Woensdag 15 februari, van 8.00 tot 18.00 uur, Stadionplein 111 (Zuid) Turkse, Koerdische en Syrische artiesten in Paradiso

Donderdagavond 16 februari haalt Paradiso geld op voor de rampgebieden met optredens van Altın Gün, Naaz, Wasim Arslan en Saba Duo. De poptempel aan de Weteringschans doneert alle inkomsten van de avond (tickets, garderobe, drank) aan de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555. Een ticket kost 25 euro. Donderdag 16 februari. Zaal open: 19.00. Aanvang: 20.00. Kaarten zijn beschikbaar via deze link. Weteringschans 6-8, Centrum. Podium Mozaïek

Als laatste in een serie benefietconcerten met de Meervaart en De Doelen in Rotterdam organiseert Podium Mozaïek in Bos en Lommer op woensdag 22 februari een avond om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de natuurramp in West-Azië. Onder andere Naaz, Meral Polat Trio, Selim Dogru en Wasim Arslan komen optreden. De avond wordt gepresenteerd door Jan Douwe Kroeske en en oud-Paroolcolumnist Babs Gons. Woensdag 22 februari. Aanvang: 20.30. Kaarten beginnen bij 25 euro, maar ook duurdere tickets zijn beschikbaar. Klik hier om zeker te zijn van een plek. Bos en Lommerweg 191, West.