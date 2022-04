Dit gebeurde er vannacht: Wereldbank waarschuwt voor ‘crisis in crisis’

President Zelenski ontmoette woensdag Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Beeld ANP / EPA

De baas van de Wereldbank, David Malpass, zegt dat een voedselcrisis rampzalige gevolgen kan hebben voor de allerarmsten. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen van onder meer graan en brandstoffen enorm doen stijgen. Malpass waarschuwt voor ‘een crisis in een crisis’. “De mensen gaan niet alleen minder eten, maar houden ook minder geld over voor andere zaken, zoals scholing.”

Het is volgens hem nog niet zo dat er een onmiddellijk tekort is aan voedsel. Er is in principe genoeg om iedereen te voeden. De kunst is om te zorgen dat het eten bij de mensen komt die dat het hardst nodig hebben. Veel van hen wonen in landen die al in moeilijkheden zijn gekomen door de coronapandemie. “Het gaat om zeker zestig procent van de armste landen.” Een oplossing zou zijn om hen de grootste schulden kwijt te schelden, maar daar hebben rijke landen zich nog niet over uitgesproken.

Echt pijn

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in de nacht van woensdag op donderdag in zijn dagelijkse toespraak aangekondigd dat de Europese Unie met een nieuw pakket aan sancties komt. Hij heeft daarover woensdag gesprekken gevoerd met Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. “De sancties moeten de Russische staat en het Russische leger echt pijn doen. Ze zijn in het bijzonder gericht op de energiesector, de banken, import, export en het transport.”

Zelenski en Michel hebben ook gesproken over de dreigende voedsel- en energiecrisis in Europa. Volgens hen ligt nu de mogelijkheid op tafel dat Oekraïne de graanexport gaat hervatten, zodat Rusland ‘Europa niet meer kan chanteren’.

President Zelenski vroeg tijdens zijn toespraak opnieuw om een boycot van Russische olie. Duitsland gaat daar in elk geval gehoor aan geven, zo kondigde minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock aan. “De import van olie zal deze zomer gehalveerd zijn en aan het eind van het jaar helemaal op nul staan. Daarna volgt het gas, en dat doen we samen met de rest van Europa. Dat is de de kracht van de Europese Unie,” aldus Baerbock.

Ook de Duitse import van kolen stopt deze zomer. Afscheid nemen van Russisch gas gaat langer duren, omdat Duitsland daar voor een groot deel (meer dan de helft) van afhankelijk is.

‘Sterker dan ik dacht’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vannacht een nieuw hulppakket voor Oekraïne aangekondigd. Eerder deze week zei de VS al 800 miljoen aan wapens te leveren. Wat er precies wordt gegeven, is niet duidelijk. Wel zei een woordvoerder dat de Amerikaanse regering ‘alles zal doen om Oekraïne in staat te stellen effectief te terug te vechten in deze militaire strijd’. Biden sprak zijn bewondering uit voor het verzet van het Oekraïense leger: “Ze zijn sterker en trotser dan ik dacht.”

Intussen is de belegerde stad Marioepol nog steeds niet helemaal in handen van de Russen. De soldaten en burgers in de Azovstal-fabriek blijven standhouden. Er klinken al dagen berichten dat het elk moment afgelopen kan zijn voor de verdedigers van de stad. Oekraïne wil nu met Rusland om de tafel gaan zitten voor een ‘speciale ronde’ van onderhandelingen over Marioepol, ‘zonder voorwaarden’. Die zouden moeten plaatsvinden in Marioepol zelf. Inzet is de evacuatie van de soldaten en burgers die vastzitten in de fabriek. Het zou om meer dan duizend mensen gaan.

Macron en Le Pen

De oorlog in Oekraïne heeft ook invloed op de Franse presidentsverkiezingen. Dat bleek woensdagavond weer tijdens het debat tussen de twee overgebleven kandidaten, Emmanuel Macron en Marine Le Pen. Macron viel zijn tegenstander fel aan op haar warme banden met het Kremlin. Le Pens partij kreeg in 2014 een lening van een Russische bank. Volgens Le Pen was dat omdat geen enkele Franse bank haar iets wilde lenen. Verder kreeg Le Pen kritiek op haar erkenning van de Russische annexatie van de Krim in 2014. Ze was toen een van de eerste politieke leiders die die stap zette.

De twee botsten ook bij de rol die Frankrijk zou moeten spelen. Macron vindt dat de Fransen Oekraïne niet alleen militair moeten helpen, maar ook meer vluchtelingen moeten opnemen. Le Pen denkt dat het leveren van wapens Frankrijk een ‘medestrijder’ maakt. Ze is wel voor het opnemen van vluchtelingen.

Extra geld G7

De ministers van Financiën van de rijkste industrielanden (de G7) hebben met elkaar afgesproken dat ze Oekraïne zeker 22 miljard euro aan extra hulp gaan geven. En meer zelfs, mocht dat nodig zijn. Ook hebben ze uitgesproken dat ze het ongemakkelijk vinden dat Rusland nog steeds meepraat in internationale ontmoetingen zoals van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. “Dit soort organisaties moet niet langer in gesprek gaan met Rusland, alsof er niks aan de hand is.”