Dit Amsterdamse huis is (nog) niet aangesloten op het riool – en loost in de grachten

Alle Amsterdamse huizen zijn aangesloten op het riool. Dacht iedereen. Maar op de Warmoesstraat wordt, nog anderhalve week, geloosd op het grachtenwater. ‘Ik zou hier níet gaan zwemmen.’

Er was al even een donkerbruin vermoeden dat er iets niet helemaal goed ging met de riolering van de panden op de Warmoesstraat. Maar toen Jan Middelkamp inmiddels alweer zes jaar geleden de overloop had geverfd, wit overigens, en de verfspullen afspoelde onder de kraan, zag hij tot zijn grote verbazing door het raam het water van het natte Damrak wit kleuren.

De kraan werd dichtgedraaid en redelijk snel verdween de witte kleur. En toen de kraan even later weer open ging, kleurde het prompt weer wit. “We zijn niet aangesloten op de riolering, kan niet anders,” dacht Middelkamp.

U vergist zich, meneer

Terwijl zijn nieuwe woning toch zou zijn aangesloten op de riolering, daar ging hij tenminste van uit. Waternet werd gebeld, maar nee hoor: hun huis was heus wél aangesloten op het riool. In ieder geval sinds 1987, meneer.

Middelkamp en de andere bewoners van de vve waaruit het pand bestaat geloofden er niets van en huurden een loodgietersbedrijf in om uitsluitsel te geven. “Bij alle vijf de appartementen hebben zij toen kurken in de toiletpotten gedeponeerd en doorgetrokken. Wat bleek? De kurken doken even later op uit het water. Een voor een. Onze toiletten lozen dus op het grachtenwater. Dat is niet fris, ik zou hier nóóit gaan zwemmen.”

Na veel vijven en zessen ging Waternet overstag: zouden deze appartementen hartje binnenstad dan misschien tóch niet zijn aangesloten? Besloten werd de aansluiting op termijn aan te leggen. En nu, jaren later, is het volgende week zover: dan wordt de – vooralsnog – laatste Amsterdamse woning dus aangesloten op het rioolnet.

Alleen de achterhuizen

De zaak kwam aan het rollen voor een Tweet van Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Waarschijnlijk, het is nergens meer te achterhalen, is het in 1994 misgegaan. Toen werd het bedrijfspand op de Warmoesstraat deels omgebouwd tot appartementen. Het restaurant aan de voorkant was en is wel aangesloten. “Bij de nieuwe appartementen aan de achterkant is dat nooit gebeurd dus,” zegt Middelkamp.

Het is een vreemde kwestie, zegt een woordvoerder van Waternet. “Formeel was de laatste huisaansluiting van 2 december 1987, op de Heiligeweg bij het Singel. Het is duidelijk dat er op de vierkante meter objecten aan de aandacht kunnen zijn ontsnapt. Ik vrees dat het altijd mogelijk zal zijn dat in de toekomst nieuwe niet-aangesloten huizen zullen worden ontdekt. We zijn hier uiteraard alert op. We meten in het water, de ecologische kwaliteit is een goede thermometer in de stad om te zien of en op welke plaatsen het beter kan.”

In dit geval staat Waternet voor een raadsel. “Heel raar dat het achterhuis niet is aangesloten, wij waren in de veronderstelling van wel. We gaan graag met deze mensen in gesprek over hoe het destijds is gegaan in de tijd dat het pand werd gesplitst.”

Glazen tegel

Middelkamp is blij dat de woningen nu worden aangesloten. Kosten voor de vve: 3025 euro, te betalen aan Waternet. En nog eenzelfde bedrag voor de loodgieters die intern de leidingen moeten gaan omleggen. “Ik heb de afgelopen jaren natuurlijk wel rioolheffing betaald, terwijl we altijd op het grachtenwater loosden dus. Maar goed, dat laten we dan maar zitten.”

Eén ding zou Middelkamp wel fijn vinden, zegt hij. “Op het laatste huis dat in 1987 op het rioolnet werd aangesloten zou destijds ter gelegenheid daarvan een herdenkingstegel zijn geplaatst. Ik zeg: laten we die verplaatsen naar ons huis, dat zou historisch accurater zijn.”