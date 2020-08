Discotheken en nachtclubs mogen nog niet open

Discotheken en nachtclubs blijven ook na 1 september gesloten. Er komt vooralsnog geen versoepeling van de maatregelen.

Dat heeft belangenvereniging Nachtbelang gezegd na een gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kabinet noemde eerder 1 september als datum voor een mogelijke heropening nachtclubs en discotheken, maar in verband met het voortdurende besmettingsrisico gaat dat niet door.

“We balen gigantisch dat we nog niet open mogen,” aldus Jeroen van Broekhoven van Nachtbelang. “Het mag helaas nog niet, omdat het er over twee weken weer anders uit kan zien met het aantal besmettingen.”

Broekhoven zegt ondanks de teleurstelling van het besluit wel blij te zijn dat de sector een plek aan tafel heeft gekregen. “We gaan nu samen met de evenementenbranche bekijken hoe we onder de huidige omstandigheden wel open zouden kunnen. Ook gaan we met het ministerie van Economische Zaken in gesprek over een beter steunpakket.”

‘Te verwachten’

Nachtbelang stuurde eerder deze maand al namens 100 clubs, 4500 bedrijven en ongeveer 75.000 medewerkers een noodkreet naar premier Mark Rutte over het gebrek aan perspectief voor de branche. Rutte had onlangs echter al aangegeven dat hij niet optimistisch was over een versoepeling voor de discotheken en nachtclubs.

“Het is klote, maar het was te verwachten,” zegt voorzitter Pieter de Kroon van Overleg Amsterdamse Clubs (OAC)en tevens eigenaar van Chicago Social Club. “Er was een hele kleine kans, maar bijna niemand in onze sector ging ervan uit.”

De Kroon vindt het ‘van de zotte’ hoe het kabinet met de branche omgaat. “Die gaat gewoon kapot, dit kan weleens de doodsteek zijn. En dan gaat het niet alleen om de clubs, maar ook alles eromheen, zoals iedereen die in de sector werkt. Er is te weinig aandacht voor en er wordt nauwelijks over oplossingen nagedacht.”