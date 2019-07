Directie Nieuwe Ooster sluit nabestaandencafé Roosenburgh

Café Roosenburgh Beeld Ton Damen

Dat heeft directeur Dirk Jan Francissen van De Nieuwe Ooster vorige week na afloop van een informatiebijeenkomst laten weten. ‘Wij gaan stoppen met de café-activiteiten en ons richten op de ontwikkeling van een ontvangstruimte of soortgelijk concept’, schrijft hij op 3 juli in een mail aan cafémedewerkers, die vrijwel allemaal vrijwilligers zijn.

De sluiting van het café betekent ook een tegenvaller voor het naastgelegen uitvaartmuseum Tot Zover, dat nauw samenwerkt met het café. De museummedewerkers en het cafépersoneel voelen zich overdonderd. Volgens hen is nooit gezegd dat de horecagelegenheid in de problemen zat, waardoor er geen gelegenheid was om mee te denken over een beter bedrijfsplan.

“De kracht van Roosenburgh is de wisselwerking tussen het museum, het café, en het uitvaartcentrum,” zegt Seya Dalderup, kunsthistorica en medewerker van Museum Tot Zover. “Ik begrijp nu dat het de bedoeling is dat bezoekers straks zelf hun koffie uit automaten halen. Dat is onpersoonlijk en gaat niet werken.”

Medewerkers, die niet met hun naam in de krant durven, hopen dat het nabestaandencafé behouden kan blijven en zijn een handtekeningenactie gestart voor een Burgerinitiatief. De benodigde tweehonderd handtekeningen waren zondag al binnen. Naast digitale ondertekeningen, kwamen bezoekers 35 handgeschreven steunbetuigingen brengen.

Meer dan een café

Het etablissement, genoemd naar het voormalig landhuis Oud-Roosenburgh, is niet echt een café te noemen: het betekent veel meer dan een standaard kantine of koffiehuis. Naast nabestaanden die er regelmatig neerstrijken, komen er bijvoorbeeld mensen die het arboretum bezoeken. Ook is het café een thuishaven voor de Surinaamse gemeenschap, onder wie bezoekers van de Koningskerk en muzikanten die uitvaarten begeleiden. Maar bovenal functioneert het café nu nog als entree voor het museum; wie Tot Zover bezoekt, moet door Roosenburgh.

In de mail schrijft directeur Francissen dat extern onderzoek naar professionalisering op niets is uitgelopen. Vooral de locatie maakt een florerend bestaan kansloos. Hij heeft, zo zei hij zondag desgevraagd, advies ingewonnen bij twee horecaondernemers, Andreas Wolff van de Ysbreker en Han van Beek van café Hesp.

“Hun advies is zeer helder,” aldus Francissen. “Kort gezegd komt het erop neer dat het café op deze locatie geen kans van slagen heeft en ook een minimale professionaliseringsslag niet mogelijk is.” In zijn mondelinge toelichting ontkent Francissen echter dat het café sluit. Er zou alleen gezocht worden naar een nieuwe formule om verder te gaan.

Het personeel van Roosenburgh begrijpt er niets van. Vorig jaar werd er nog een winst van 8000 euro geboekt en ook in voorgaande jaren leverde het etablissement geld op. De vrijwilligers werden hiervoor gecomplimenteerd.

Geen verrassing

Directeur Francissen erkende zondag dat er financiële rapportages bestaan waaruit blijkt dat er kleine winsten werden behaald. Maar die weerspiegelen volgens hem niet de realiteit. “In die bedragen zijn de loonkosten van de uren die medewerkers van De Nieuwe Ooster in het café hebben gestoken, niet meegenomen.” De sanering is volgens Francissen ook geen verrassing. Hij heeft deze al in januari aangekondigd tijdens de jaarlijkse ‘vrijwilligersbijeenkomst’. Toch stelt Francissen geen afscheid te hoeven nemen van de betrokken vrijwilligers. Die kunnen elders op de begraafplaats worden ingezet. De directie studeert op het creëren van nieuwe functies, zoals die van suppoost.

De Nieuwe Ooster heeft op de begraafplaats een mededeling opgehangen. “Café dicht vanaf 15 juli,” staat er vetgedrukt. Vrijwilliger Dalderup van het uitvaartmuseum: “Zo is het. Mijn collega’s hebben te horen gekregen dat Roosenburgh stopt. Dat bericht wordt verzacht door te zeggen dat nog naar oplossingen wordt gezocht. Maar dat verandert niets aan de situatie.”