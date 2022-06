Directeur tbs-inrichting: ‘Uitbraak ging zó snel dat ingrijpen niet mogelijk was’

De uitbraak van twee vuurwapengevaarlijke tbs’ers bij tbs-instelling Pompestichting in Nijmegen ging zó snel, dat ingrijpen niet mogelijk was.

Volgens Edo de Vries, directeur van de Pompestichting werd de uitbraakpoging dinsdagavond direct opgemerkt door de bewaking. De bewakers sloegen volgens De Vries direct alarm, maar de 24-jarige Luciano Dijkman en de 27-jarige Sherwin Windster waren er binnen een minuut vandoor. Alles is op camera vastgelegd en hoewel een politiehelikopter snel de lucht in ging, werd het tweetal daarna niet meer teruggevonden.

“Deze uitbraak was zeer waarschijnlijk niet gelukt zonder hulp van buitenaf,” zegt de Pompedirecteur. Handlangers maakten ’s avonds om tien voor half negen met een slijptol een gat in een hek, stelt hij, waarna de twee tbs’ers in een gereedstaande witte Golf stapten.

Een speciaal politieteam, FastNL, maakt sindsdien jacht op hen. In de zoektocht naar het criminele duo besloot de politie woensdag namen en foto’s openbaar te maken.

De tbs’ers ontsnapten aan de achterzijde van de kliniek, bij een fietsenhok. Juist op de plek waar de laatste hand wordt gelegd aan een tweede hek dat op dit moment om de kliniek wordt gezet. Het besluit een extra hek te plaatsen werd genomen na een succesvolle ontsnapping in 2019.

“Dit nieuwe incident onderstreept het dilemma van de tbs,” zegt De Vries. “Hoe ver wil je gaan met veiligheidsmaatregelen? Je kunt een hoge muur om de kliniek zetten, maar dan loop je weer het risico dat personeelsleden worden gegijzeld bij een uitbraakpoging. Daarbij: een tbs-instelling is nou eenmaal geen gevangenis. Onze opdracht is mensen te behandelen en uiteindelijk weer stapsgewijs terug te geleiden naar de samenleving.”

De Vries heeft er eerder al eens op gewezen dat het tweede hek, dat er voor driekwart staat en eind dit jaar af moet zijn, geen 100 procent zekerheid zal kunnen bieden. “Al winnen we wel tijd bij een uitbraak.”

Zeer kritisch

Advocaat Jan-Jesse Lieftink, wiens cliënt Dennis P. in 2019 uitbrak bij de Pompekliniek door met geprepareerde schoenen en mes en vork over het hek te klauteren, is zeer kritisch. “Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kan het dat die twee jongens op die plek, zo dicht bij het hek, konden zijn op dat moment?”

“Een ding is wel duidelijk: deze uitbraak is heel goed voorbereid. Mijn vermoeden is dat de voortvluchtigen inmiddels bewapend zijn. En ook dat ze alles zullen doen om uit handen van de politie te blijven. Want ze zetten met deze uitbraak veel op het spel: als ze gepakt worden, zal dat vermoedelijk betekenen dat ze nog heel lang in de tbs zitten.”

Lieftink vraag zich af wat er nu gaat gebeuren. “Na de ontsnapping van mijn cliënt zouden er maatregelen worden genomen. Maar dat extra hek om de kliniek is bijna drie jaar later nog steeds niet af. Heeft de Inspectie voor Justitie en Veiligheid er wel genoeg bovenop gezeten? Ik pleit ervoor dat niet de Inspectie, maar een onafhankelijke instantie, de Onderzoeksraad bijvoorbeeld, nu een onderzoek instelt bij de Pompestichting.”