Deze fabriek maakt kant-en-klare woningen voor Amsterdam: ‘Zeecontainer heeft een negatieve klank, maar dit kan 100 jaar mee’

Huizenfabriek Ursem maakt flexwoningen onder andere voor Amsterdam. Beeld Mariet Dingemans

Op het terrein achter huizenfabriek Ursem stonden deze vrijdagochtend nog twaalf woningen klaar, keurig gestapeld, wachtend op het afreizen naar hun bestemming. Nu, aan het eind van de dag, zijn die twaalf huizen allemaal afgevoerd naar een gemeente in Noord-Holland. Ze zijn achterop een stel vrachtwagens geladen en geplaatst op wat voor ten minste de komende vijftien jaar de plek zal zijn waar mensen er zullen gaan wonen en leven.

Zoals Boaz de Boer, de commerciële man van wat officieel Ursem Modulaire Bouwsystemen heet, het zegt: “Als die woningen eenmaal op locatie staan, is het letterlijk een kwestie van de stekker inpluggen en op het lichtknopje drukken: dan is het een huis.”

De voorbereiding en afwerking worden dan weliswaar niet meegerekend, maar toch: in de basis is het niet ingewikkelder dan dat. Vaak worden de woningen tijdelijk ergens neergezet, flexwoningen worden ze dan genoemd. Containerwoningen zelfs: al kan je een modulaire bouwer bijna niet ernstiger beledigen. Maar over ‘zeecontainers’ later meer. Het gaat bij flexwoningen in feite om eenheden, modules dus, die voor relatief korte termijn worden geplaatst en later weer elders een plekje zouden moeten vinden. Permanente woningen op tijdelijke locaties.

Sneller, kwalitatief

Het is geen nieuw concept, maar met de nijpende woningnood zetten het Rijk en de gemeenten in op de bouw van rap te realiseren woningen. Het kan sneller dan regulier gebouwde woningen en met de kwaliteit zit het wel goed: die zou de laatste jaren met sprongen omhoog zijn gegaan. Sterker nog, fiets door de stad en je ziet modulaire bouw om je heen, soms zonder het door te hebben. Neem de 361 studentenwoningen in gebouw The Fizz aan de Jan van Galenstraat: je ziet het niet, maar die bestaat uit modules uit de fabriek van Ursem.

Zeker voor tijdelijke flexwoningen is de kant-en-klare woning dan ook ideaal qua bouwproductie. Het is een snelle manier om ook kwetsbare groepen, statushouders en jongeren een woning te bieden. Idee is dat zij van daaruit kunnen doorstromen naar een permanente woning, al blijkt de praktijk hardleers. In het verleden bleven flexwoningen daarom vaak langer staan dan gepland.

Toch wordt landelijk ondertussen ingezet op maar liefst 37.500 flexwoningen tot en met 2024. Bouwwethouder Reinier van Dantzig wil in Amsterdam de komende jaren 2500 tot 3000 van zulke woningen neerzetten. Zo komen er 680 bij het Brasapark en 380 bij Strandeiland op IJburg. Bij het Riekerpark in Nieuw-West gaat het om 257 tijdelijke woningen. Eerder kondigde de gemeente er al 63 aan bij de Appelweg in Noord.

Vier dagen

En echt, bezweert De Boer, die woningen zijn razendsnel gebouwd. Wat snel is, hoort de ook aanwezige Van Dantzig (Woningbouw) met fonkelende ogen aan. De Ursem-fabriek in Wognum, even boven Hoorn, kan 2000 woningen per jaar produceren. Tussen het begin van de productie en het afronden van de laatste werkzaamheden liggen idealiter slechts vier dagen. Als de fabriek eenmaal op stoom is, rollen er drie tot vier woningen per dag van de lopende band.

Dat vergt een minutieuze voorbereiding. Ieder bouwproject is een kwestie van organiseren, doordenken, afstemmen en tot in den treure vooraf uittekenen van hoe alles eruit komt te zien. Alsof je een Ikea-handleiding schrijft, maar dan honderd keer zo complex. Bij een bedrijf dat kant-en-klare woningen bouwt die daarnaast ook nog eens verplaatsbaar moeten zijn, is een soepel proces namelijk álles. Wie een rondleiding krijgt door de Ursem-fabriek vindt zichzelf terug in een masterclass gestandaardiseerd werken.

Over alles is nagedacht. Want iedere denkfout betekent gedoe, meer handelingen en vooral: extra kosten. Wie de 16.000 vierkante meters tellende fabriek alleen van buiten zou zien, krijgt eigenlijk maar één ding mee: aan de ene kant gaan onderdelen naar binnen, aan de andere kant schuiven woningen naar buiten.

Aziatisch principe

Binnen wordt gewerkt volgens het zogeheten Aziatische principe: je bent niet alleen verantwoordelijk voor je eigen taak, maar moet ook degene die na jou aan het werk gaat niet tot last zijn, zegt De Boer. “Vakmanschap is hier deels vervangen door slimme engineering, we maken het proces efficiënter.”

In de fabriek wordt een betonnen onderzijde van een module wordt via een systeem op precies de goede plek geschoven. De muren worden geplaatst, waarna het geheel een paar meter verderop wordt gezet. Tussenmuren, installaties, het glas en de leidingen: voor alles is een plek en tijdframe aangewezen. Voorheen zat in deze ruimte een spelletjesfabriek van Jumbo. “Het is hier nog steeds puzzelen, we zijn steeds stukjes op de juiste plaats aan het leggen.”

Aan deze en andere woningfabrieken ligt het duidelijk niet: de industrie levert, vooralsnog op bestelling, straks eventueel zelfs vanuit een voorraad, zegt De Boer. De plaatsing van flexwoningen heeft de afgelopen maanden op veel plekken vertraging. De Boer: “De obstakels zijn nog niet weg, maar we zien wel mooie stappen de goede kant op.”

Veel onzekerheid

Want corporaties zijn soms huiverig om te investeren in modules zolang nog niet duidelijk is hoe lang die woning precies kan worden gebruikt, want waar ze na die termijn van meestal vijftien jaar met de woning naartoe moeten, is onzeker. De Boer: “Het wordt ervaren als een risico. Een woning waarin 120.000 euro bouwkosten is geïnvesteerd, kun je niet in vijftien jaar afschrijven. Men vraagt zich af: is er straks nog wel een plekje beschikbaar elders?”

Het maakt dat Ursem, hoewel met al dertig jaar ervaring, nog niet zo gek vaak modulair gebouwde woningen heeft verhuisd. “In Nederland is het nergens gemakkelijk. Dat is in de praktijk toch gewoon lastig, zo blijkt.” Zelfs met de herplaatsgarantie, waarbij het Rijk en gemeenten een deel van het risico dragen, lost het potentiële probleem van een gebrek aan plaatsingslocaties niet nog op.

Oeverzwaluw

En dan zijn er nog andere praktische problemen. Er kan een oeverzwaluw worden gespot op een terrein waar flexwoningen moeten verrijzen. Gevolg: langdurige vertraging. Buurten komen niet zonder regelmaat in protest tegen de plaatsing van flexwoning, met name omdat er kwetsbare groepen worden opgevangen als statushouders. En daarnaast kan het met slagvaardigheid van de besluitvorming van besturen en directies van corporaties in sommige gevallen ook wel een tikkeltje beter, aldus De Boer.

Bij het bouwen van woonwijken, ook bij tijdelijke, komt daarnaast veel meer kijken, zegt De Boer. Hij haalt een voorbeeld aan van ‘een gemeente’ waarbij woningen werden geleverd en geplaatst op een terrein waar door capaciteitsproblemen de elektriciteitsvoorziening niet was geregeld. “Dat duurt daar nog ten minste tweeënhalf jaar, terwijl in feite alles af is. We gaan daar nu accu’s bij plaatsen, maar dat is natuurlijk geen efficiënte oplossing.”

‘Hondenhokjes’

En dan is er natuurlijk nog de kritiek op de kwaliteit van de woningen. Afzwaaiend architect Sjoerd Soeters noemde in de Volkskrant flexwoningen hondenhokjes, waarbij het louter zou gaan om aantallen neerzetten, niet om kwaliteit. ‘Het principe van de favela, de Zuid-Amerikaanse krottenwijk, maar dan overheidsgestuurd.’

De Boer zegt echter dat er in het algemeen tegenwoordig positiever wordt gedacht over modulair bouwen. Een kijkje in een van de modules maakt duidelijk dat er weliswaar sprake is van containervormige eenheden, maar dat het allemaal niets meer te maken heeft met de spreekwoordelijke zeecontainers, waarnaar ook wel eens wordt verwezen door critici. De Boer: “De zeecontainer heeft een negatieve klank, maar wij werken dit af en zorgen ervoor dat het honderd jaar meekan. Je kan streven naar een unieke woning, maar je kan ook zorgen voor een goede woonoplossing dat een bijdrage kan leveren aan het oplossen van een probleem.”