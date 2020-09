Deze coronamaatregelen gaan vanaf dinsdag gelden

Horeca vroeger dicht, alle sport zonder publiek, werk thuis tenzij het niet anders kan, draag mondkapjes in openbare ruimten: het kabinet en de gemeente Amsterdam halen de teugels weer aan vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur.

Thuiswerken

Het advies om thuis te werken wordt nu omgezet in een plicht om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. “Ook geen teambuildingsessies en bedrijfsuitjes,” aldus de premier. Volgens hem heeft de maatregel dit voorjaar veel effect gesorteerd.

Werkgevers die de richtlijn niet volgen, kunnen berispt worden door sluiting van kantoor of werkplek tot wel veertien dagen.

Mondkapjes in binnenruimtes in grote steden

Het kabinet stelt mondkapjes in winkels en horeca niet verplicht, maar adviseert wel dat deze worden gedragen door klanten in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag). Winkeliers mogen klanten die geen mondkapje dragen, weigeren.

Burgemeester Femke Halsema adviseert alle inwoners van Amsterdam dringend om in binnenruimtes een mondkapje te dragen, dus niet alleen in winkels. Het gaat dan om bioscopen, musea, restaurants, theaters, cafés, sportscholen en overige binnenruimtes. In de horeca mag je het mondkapje afdoen zodra je zit.

Regionaal overgaan tot een draagplicht is juridisch ingewikkeld, zegt Halsema. Daarvoor is een aanwijzing van het rijk nodig. Om die reden geldt dus het dringend advies tot het dragen van een mondkapje. Halsema geeft aan dat indien het aantal besmettingen niet met meer dan 40 procent daalt in Amsterdam, zwaardere maatregelen noodzakelijk zijn.

Buiten 40 mensen, binnen 30 mensen

Het aantal reisbewegingen moet worden beperkt: daarom mogen buiten maximaal 40 personen samenkomen. Binnen gaat het om 30 personen in 1 ruimte.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor alle zogenoemde doorstroomlocaties (plekken waarop mensen niet blijven zitten maar doorlopen), behoudens de detailhandel. Onder die doorstroomlocaties vallen winkels, musea, pretparken, bibliotheken en dierentuinen.

Voorzitters van de veiligheidsregio’s maken een afweging van hoeveel mensen daar op veilige afstand binnen kunnen zijn. Ook kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor onderwijs, strikt noodzakelijke werkbijeenkomsten, demonstraties en zalen met een groot cultureel belang.

“Dertig personen in het Rijksmuseum of veertig in de Efteling is redelijk absurd,” zegt Rutte. Halsema geeft aan met de andere veiligheidsregio’s te overleggen op basis van welke criteria een locatie ontheven wordt van de beperkte groepsgrootte.

Bovendien mogen gezelschappen uit maximaal vier personen bestaan, tenzij men allemaal uit hetzelfde huishouden komt.

Horeca

Horecagelegenheden moeten om 22.00 uur al sluiten. Om 21.00 uur mogen de laatste gasten naar binnen worden gelaten. Premier Rutte benadrukt het belang van deze maatregel om sociaal contact te beperken, vooral contactmomenten waarop men alcohol heeft gedronken.

Afhaal- en bezorgrestaurants (ook snackbars) mogen na 22.00 uur wel open blijven. Die moeten om 02.00 uur ’s nachts dicht, maar mogen na 22.00 uur geen alcohol meer verkopen.

Sport

Alle sport, professioneel en amateur, moet beoefend worden zonder publiek. Sporten in teamverband mag, maar zonder aanmoediging van de kant dus. De sportkantines gaan dicht.

Registratieplicht bij contactberoepen

Het moest al in de horeca, maar bij alle contactberoepen wordt het nu verplicht om contactgegevens achter te laten om bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken. Dus ook bij de masseur en kapper. “Dat mag ook met een schriftje bij de deur,” volgens de premier.