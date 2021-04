Deze bijzondere Amsterdammers kregen vandaag een lintje opgespeld

Mevlit Yilmaz (links) en Fatma Lapcin-Yilmaz. Beeld Jakob van Vliet

Mevlit Yilmaz (44) en Fatma Lapcin-Yilmaz (35)

Fatma: “Ik had mijn man eigenlijk opgegeven voor een koninklijke onderscheiding, dus ik was wel heel verrast toen ik zelf ineens óók een lintje kreeg van de burgemeester. Het is een emotioneel moment, maar ik ben wel heel vereerd.” Mevlit: “Vlak voordat we werden binnengeroepen, werd ons verteld wat er zou gaan gebeuren. Het is fijn dat de burgemeester zei dat de koning zelf heeft gezien wat onze situatie is. Mooi is dat.”

Het echtpaar zet zich al ruim twintig jaar in voor de maatschappij, in het bijzonder voor de buurt in stadsdeel Nieuw-West, stelde burgemeester Halsema. Als vrijwilligers voor Stichting de Regenboog organiseren zij populaire wijkactiviteiten. Hun dochter Zehra (10) is, zoals Fatma zegt ‘een bijzonder kind’. Ze lijdt aan een spierziekte. Het is vanzelfsprekend dat ze voor hun kind zorgen, zegt het echtpaar. “Zehra is bijzonder, maar alle drie onze kinderen zijn dat natuurlijk. Ik wil vooral ook hen noemen: Mourat van 13 en Zeynep, 8 jaar oud.”

Fotograaf Govert de Roos. Beeld Jakob van Vliet

Govert de Roos (67)

De fotograaf is totaal verrast. Tegen zijn manager, die hem deze ochtend met een zogenaamde bespreking over een mogelijke klus richting Stopera heeft meegetroond: “Wat flik je me nou, man!” Zijn manager: “Maar nu ben je wel ridder!” De Roos is zichtbaar geëmotioneerd. “Ja, een lintje. Ik moet er nog even van bijkomen hoor. Nee, dit is natuurlijk niet iets waar ik altijd op uit ben geweest. Helemaal niet zelfs. Stel je voor dat ik hier mee bezig zou zijn geweest, dat zou raar zijn. Zo’n lintje komt onderweg langs, het is natuurlijk niet de bestemming.”

De Roos is wereldwijd gevierd fotograaf en grondlegger van de ‘glamourfotografie’ in Nederland. Hij was 14 toen hij Nina Simone fotografeerde. Jaloersmakend, zei burgemeester Halsema over de nationale en internationale sterren die de fotograaf al voor zijn lens heeft gehad. De Roos zelf: “Tja, wat moet ik ervan vinden? Ik ben vereerd, dat zeker.”

Pandita Francisca Sahebdin. Beeld Jakob van Vliet

Francisca Sahebdin (79)

Ze is een van de eerste vrouwelijke hindoe geestelijken in Nederland. Vaak zijn het de mannen die met de eer strijken en precies daarom is Francisca Sahebdin trots en blij dat zij nu als vrouw ook in het zonnetje wordt gezet. “Het is fijn dat ik hiermee een voorbeeld kan zijn voor andere Hindoestaanse vrouwen.” Ze dacht eigenlijk dat ze deze ochtend bij de bevordering tot kapitein van een familielid zou zijn, vandaar dat ze haar feestelijke kleding uit de kast heeft getrokken. “Mijn kleindochter zei dit weekend al: ‘Nani, morgen gaan van u mooie foto’s worden gemaakt’, maar ik rook toen nog een onraad.”

Dat ze nu een koninklijke onderscheiding heeft gekregen, betekent veel voor haar. “Toen ik 15 was, was ik in Suriname een van de mensen die Beatrix, de koningsmoeder die daar toen als 18-jarige jonge vrouw op bezoek was, welkom mocht heten. Dat de koning mij nu deze eer bewijst, doet me veel.” Sahebdin is al vanaf 1987 werkzaam als zogeheten pandita en verleende in die hoedanigheid al geestelijke zorg aan velen. Daarnaast geeft zij gratis Hindi taallessen aan geïnteresseerde kinderen.

Grafisch vormgever Karel Martens. Beeld Jakob van Vliet

Karel Martens (82)

Terwijl burgemeester Halsema de loftrompet steekt over de verdiensten van Karel Martens voor Nederland als toonaangevend grafisch vormgever en typograaf, blijft het onderwerp zelf rustig. “Ik kan het allemaal niet ontkennen, mevrouw Halsema.” Van zijn hand komen vele toonaangevende ontwerpen, zoals de oude telefoonkaarten van de PTT, de neonletters op het gebouw van het Nederlands Danstheater en het gedicht in lichtletters op het Sophia Kinderziekenhuis.

Halsema: “De grafische taal van Martens is een inspiratie voor jongere generaties ontwerpers.” Martens kan niet zeggen dat hij zijn lintje heeft ‘verdiend’. “Ach nee, iedereen die een leven lang het werk mag doen waar hij of zij van houdt, verdient een een lintje. Of dit mij iets doet? Daar moet ik nog even over nadenken, ik ben natuurlijk overvallen, het is lastig om hier gelijk een label op te plakken.” Maandagmiddag zal Martens nog even stilstaan bij de onderscheiding. En dan? “Daarna ga ik gewoon weer aan het werk. Dat is het mooiste wat er is.”

Sociaal ondernemre Paul Malschaert. Beeld Jakob van Vliet

Paul Malschaert (65)

Nog niet eens zo lang geleden, in 2004, verklaarden zijn vrienden hem voor gek. “Sociaal ondernemen werd toen nog niet voor vol aangezien. Ze vonden het maar raar dat ik bureau Swink oprichte, dat mensen met autisme aan een volwaardige baan helpt. Ik zag hoe het werkte voor mensen met een beperking: veel te veel mensen piesten naast het potje, kwamen er niet aan te pas. Maar het was nodig en ik ben blij dat ik een beetje heb kunnen helpen.”

Mede dankzij Malschaert hebben mensen met autisme nu zicht op een echte toekomst, stelde burgemeester Halsema in haar toespraak. Malschaert zelf is opgetogen als hij naar buiten komt. “Ja, heel mooi. Ik ben een nuchtere Hollander, maar dit is natuurlijk heel leuk. Dit doet me echt wat. Wel stom, ik zag de burgemeester staan en kon ineens niet meer op haar naam komen. Sprakeloos was ik, dat overkomt me niet zo heel vaak. Gelukkig dat mijn vrouw vanmorgen tegen mij zei: we gaan bij onze zoon koffiedrinken, trek even iets vrolijks aan.”