Deze Amsterdamse culturele instellingen mogen meer dan dertig mensen ontvangen

Het gaat om Carré, Het Concertgebouw, ITA, DeLaMar Theater, Muziekgebouw, Nationale Opera & Ballet, Melkweg, Meervaart, Paradiso en De Kleine Komedie. Deze instellingen mogen maximaal 250 bezoekers per voorstelling of concert ontvangen.

Halsema heeft deze tien locaties geselecteerd omdat het panden zijn van groot cultureel, historisch, nationaal of internationaal belang, zei ze woensdagmiddag tijdens een debat met de gemeenteraad. Deze locaties moeten overigens minimaal honderd bezoekers ontvangen om voor de ontheffing in aanmerking te komen, binnen de geldende afstandsregels.

Kabinetsmaatregel

Overige concertzalen en theaters in de regio zullen zich moeten houden aan de algemene kabinetsmaatregel dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximumaantal van dertig bezoekers, exclusief personeel.

De ontheffingen worden tijdelijk verleend en zijn in ieder geval van kracht tot 19 oktober. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het aantal besmettingen kijkt de Veiligheidsregio daarna of meer instellingen in aanmerking komen, of dat er juist afgeschaald moet worden.

Halsema: “Ik realiseer mij de willekeur, maar het was buitengewoon lastig, gezien de enorme hoeveelheid culturele instellingen die deze regio kent.”

Ziggo Dome

Opvallende afwezige op de lijst is de Ziggo Dome. Directeur Danny Damman heeft de namen van de tien Amsterdamse podia die open mogen voor 250 bezoekers uit de media moeten vernemen. Zijn eigen zaal blijft minstens de komende drie weken op dertig bezoekers staan. “Ik heb dat van de gemeente nog niet bevestigd gekregen, maar als dat zo is zullen we alle geplande shows voor de komende drie week moeten afgelasten.’’

Voor 9, 10 en 11 oktober stonden in totaal vier voorstellingen van De Avond van de Filmmuziek op de agenda. Daar waren in totaal 12.000 kaarten voor verkocht. “Met een capaciteit van 250 zouden wij ook niet uit de voeten hebben gekund,” zegt Damman, die zegt te vrezen voor een langere sluiting van de Ziggo Dome.

Begrijpt hij de selectie die de gemeente heeft gemaakt? “Laat ik diplomatiek zijn: niet helemaal. Uiteraard geldt dat gezondheid boven alles gaat. Maar als je ziet wat wij aan ruimte hebben om iedereen veilig binnen te laten en hoe goed ons protocol heeft gewerkt, heb ik vraagtekens. Voor zover ik weet is er bij ons niet één besmetting vastgesteld. Waarom dan zo zwaar ingrijpen? We kunnen helaas niets anders doen dan ons erbij neerleggen.”

Opluchting

Instellingen die wél open mogen voor meer bezoekers reageren – uiteraard – opgelucht. “Wij zijn heel blij met dit nieuws,” zegt Vivienne Ypma van De Kleine Komedie.

Het komedietheater houdt voor het grootste deel zelf de broek op en is dus afhankelijk van publieksinkomsten. “We hebben plaats voor 110 mensen. Dat is minder dan de 500 vóór corona, maar we zijn hier al heel blij mee. Het programma hoeft niet te worden gewijzigd.”

Nieuwe compensatieronde

Burgemeester Halsema zei in de gemeenteraad dat ze vindt dat landelijke beperkende maatregelen voor de groepsgrootte, die vooral de culturele sector raken, hand in hand moeten gaan met een nieuwe compensatieronde. “Wat mij betreft wordt dit gesprek onmiddellijk geopend, want we moeten niet lichtzinnig zijn: het kan zijn dat we een nog veel zwaarder maatregelenpakket tegemoet zien.”