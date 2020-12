Deze 21 bekende Amsterdammers zijn positief en koesteren hoop voor 2021

Beeld Lin Woldendorp

Raja Felgata, media-ondernemer en samensteller van De Kleurrijke Top 100

“Hopelijk kunnen we de positieve, hartverwarmende initiatieven en de menselijkheid die het afgelopen jaar zijn ontstaan in 2021 vasthouden. Ik denk dat de tendens voor sociale gelijkwaardigheid zich alleen maar sterker zal ontwikkelen, of het nu is via Omroep Zwart, via nieuwe politieke partijen of andere gezichten in de media, de status quo zal niet ontkomen aan een nieuwe golf; die van verandering.”

Marcel Levi , d irecteur van zeventien ziekenhuizen in Londen en hoogleraar in de geneeskunde

“2021 wordt zonder twijfel een renaissancejaar. Zorg­instellingen gaan hard aan de slag om wachtlijsten weg te werken en winkels en restaurants krabbelen overeind. De lessen van de pandemie vergeten we hopelijk niet snel, zoals dat het leven ook plezierig kan zijn zonder milieubedervende lowbudgetvliegreizen. Maar vooral dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend en daarom juist zo kostbaar is.”

Junior van Keulen, m arketingmanager bij Club NYX

“Doordat veel lhbti’s het afgelopen jaar thuis hebben gezeten denk ik dat 2021 een startschot kan zijn voor een explosie van creativiteit en ontlading. We zullen feesten als nooit tevoren, want we weten dat het zomaar over kan zijn. ­Hetzelfde gebeurde immers honderd jaar terug tijdens ­de roaring twenties.”

Dries Roelvink, z anger

“Voor mij kan 2021 niet veel slechter jaar worden dan dit jaar, dus ben ik sowieso optimistisch. Om allerlei onduidelijke redenen kwam ik niet in aanmerking voor een steunpakket. Online heb ik soms nog iets kunnen doen op bedrijfsborrels en mijn Engelstalige album is goed ontvangen. Ik verwacht dat ik komend voorjaar pas weer hier en daar mag optreden.”

Stine Jensen, f ilosoof

“Ik ben optimistisch over mijn beroepsgroep: filosofen. Wij zijn niet cruciaal als het gaat om eerste levensbehoeften, maar tijdens de crisis bleken veel zin­gevingsvraagstukken naar boven te komen. Het positieve vind ik dat er meer ruimte is voor reflectie, rust en nadenken over wat echt belangrijk is, nu de 24 uurseconomie tot stilstand is gekomen.”

Boris Dittrich , s enator en schrijver

“We realiseren ons het belang van kunst en cultuur, nu theaters en musea zijn gesloten. We hunkeren weer naar fysiek contact: samenzijn en zorgen voor elkaar zijn weer op onze radar gekomen. Misschien gaan we in 2021 ook de uitwassen op sociale media en verbittering, discriminatie en onbeschoftheid te lijf.”

Gerald Roethof , a dvocaat

“2021 wordt het jaar waarin het besef dat wij niet moeten uitsluiten, doch het echt met elkaar moeten doen, verder zal toenemen. Voor egoïsme, racisme en genderongelijkheid is minder ruimte. Kijk naar de vervanging van de xenofoob Trump door Biden, die in zijn team minderheden, vrouwen en lhbti’s prominente plekken heeft gegeven.”

Tanja Jadnanansing , s tadsdeelvoorzitter van Zuidoost

“Ik heb gezien hoe in Zuidoost afgelopen jaar mensen zijn opgestaan om er te zijn voor de ander. Volgens mij is het besef gegroeid dat we alleen maar met veel compassie onze mogelijkheden kunnen vergroten. Die liefde meenemen naar 2012, en omzetten naar de menselijke maat, daar sta ik voor.”

Rocky Hehakaija , o ud-voetballer en directeur van stichting Favela Street

“Ik kijk uit naar 2021, onder meer omdat ik in Wie is de Mol? zit. Ik kwam voor een uitdaging te staan waarvan ik tegen mezelf zei: ik weet niet of ik dit wel kan. Dat gold ook voor de coronacrisis. Maar door zo’n uitdaging aan te gaan, kom je jezelf tegen op heel veel positieve punten.”

Imara Limon , c onservator bij het Amsterdam Museum

“Eind 2020 openden twee tentoonstellingen die ik heb samengesteld: Natasja Kensmil: Monument der Regentessen, en Refresh Amsterdam. Ze bieden reflectie op thema’s als gentrificatie, migratie, gender en seksualiteit – en ook de pandemie komt aan bod. Ik kan niet wachten tot musea begin 2021 weer open kunnen. Ik hoop te zijner tijd op een groeiend besef van het belang van kunst en cultuur.”

Walther Ploos van Amstel , b edrijfseconoom en lector city­logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam

“In 2020 leerden we als HvA-onderzoekers dat afstand er niet toedoet. Vanuit huis werken we met internationale partners aan oplossingen voor steden van de toekomst. Corona maakte ons extra nieuwsgierig. We zijn meer dan ooit geïnspireerd om met elkaar te werken aan veilig verkeer en toekomstvast bouwen voor de Amsterdammers. 2021? Ik heb er zin in!”

Barbara Baarsma , d irectievoorzitter van Rabobank Amsterdam en hoog­leraar economie aan de Universiteit van Amsterdam

“De coronacrisis biedt kansen om te leren wat er beter kan. Ik ben trots op de korte keten die we in Amsterdam hebben opgezet. Een miljard kilo aardappels die niet naar frietfabrieken kon, leidde tot Boeren voor Buren. Het overschot van boeren komt nu terecht bij Amsterdamse gezinnen met weinig geld. Die onderneming blijft ook in 2021 in stand.”

Marjolein Moorman , w ethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering

“In Amsterdam ontstonden overal initiatieven om elkaar door deze moeilijke tijd heen te halen. De coronapandemie geeft mij daarom ook hoop voor de toekomst. Hoop op hervonden solidariteit. Naar elkaar omkijken brengt ons verder dan eigen gewin. Als we elkaar straks, gevaccineerd en wel, weer kunnen omhelzen, laten we elkaar dan ook niet meer los.”

Raymond van de Klundert (Kluun) , s chrijver

“Dit jaar hebben we met z’n allen aan den lijve gevoeld hoe fijn het is om bij Ajax, in Paradiso, op Loveland, Appelsap, Gaypride, Milkshake of op Koningsdag een wildvreemde aan te kijken en te huggen, omdat je samen een moment van euforie deelt. Dit gaat in 2021 terugkomen en we gaan het meer waarderen dan ooit, daar heeft dit jaar wel voor gezorgd.”

Milou Deelen, journalist en auteur van Krabben

“Ik ben optimistisch over 2021 om een aantal dingen die dit jaar gebeurden. De Black Lives Matter-protesten en Kamala Harris die de eerste vrouwelijke vice-president van kleur wordt in Amerika. Harvey Weinstein die werd veroordeeld tot 23 jaar cel en Schotland dat maandverband en tampons gratis ging aanbieden. Het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen nam in Nederland flink toe en alle onvrijwillige seks is nu strafbaar.”

Howard Komproe, c abaretier

“Ik ben vast van plan om van 2021 een knaljaar te maken. Laten we eerst een datum prikken om te vaccineren. Dan gaat Toomler weer open, mijn kerk waar comedy mijn religie is. Kids kunnen weer naar school en verder met het ontdekken van het echte leven. Ouders durven weer zonder angst met alles mee te doen. Uitgaan, zweten op de dansvloer en dronken op de fiets naar huis, na de nachtshoarma met Fernandes. En geloof me: imma do this too in 2022.”

Judith de Leeuw , m ural artist

“In de meest duistere omstandigheden wordt vaak de grootste schoonheid geboren. 2020 heeft als een vergrootglas gewerkt op de maatschappij, we weten nu beter waarom we iets doen en wat we daarmee voor anderen kunnen betekenen. 2021 wordt een jaar van saamhorigheid, verandering, gelijkheid, begrip en empathie. We hadden deze crisis nodig voor een wereld mooier dan ooit tevoren.”

Atilay Uslu , o prichter en directeur van Corendon

“In 2021 gaat de wereld weer open, we gaan weer gasten ontvangen in onze vliegtuigen en hotels. Ik merk dat mensen enorm uitkijken naar een onbezorgde vakantie. Zelf wil ik weer mensen kunnen omhelzen, ik communiceer graag via persoonlijk contact, niet via mail of Teams. Als het vaccineren spoedig verloopt, wordt dat straks gelukkig allemaal weer mogelijk.”

Cathelijne Blok , o prichter van kunstmagazine en creatief agentschap The TittyMag

“Achter de schermen van de kunst-, cultuur- en uitgaanssector is iedereen heel proactief bezig met het bedenken van creatieve oplossingen om weer samen te komen. In 2021 zal er een schatkist van mooie dingen opengaan, waar we weer met zijn allen van kunnen genieten. Ik kan niet wachten.”

Rembrandt Sutorius , d irecteur Artis

“Het was voor velen een moeilijk jaar, ook voor Artis. Maar juist in deze tijden voel en zie ik veel saamhorigheid. We zijn er voor elkaar én gaan beter om met de natuur. Dat geeft hoop voor 2021. En nu het vaccin eraan komt ben ik optimistisch dat Artis weer die inspirerende plek kan zijn, waar we elkaar stimuleren om verantwoord met de natuur om te gaan.”

Jeangu Macrooy , m uzikant en Nederlands deelnemer aan het Eurovisie Songfestival 2020… eh, 2021

“2020 benadrukte overduidelijk dat de toekomst en vrijheid voorrechten zijn. Ik ga met optimisme en opgefriste dankbaarheid het nieuwe jaar in; ik hoop dat het collectieve reflecteren waartoe we het afgelopen jaar werden gedwongen vanaf 2021 zijn vruchten afwerpt. Dat gesprekken en discussies transformeren in actie en verandering. Nog het meest hoop ik dat ik in 2021 de mensen van wie ik houd, weer zonder angst kan omhelzen.”