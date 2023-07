Deskundigen niet enthousiast na de proef met de Weesperknip: ‘Dit helpt ons niet verder’

Vrolijke bloembakken markeerden de afgelopen weken de afsluiting voor autoverkeer op de Weesperstraat. Beeld Ramon van Flymen/ANP

De heftigheid van de reacties op de knip in de Weesperstraat heeft ook Christiaan Kwantes van adviesbureau Goudappel getroffen. Het maakte de verkeersdeskundige vooral duidelijk dat de knip van de Weesperstraat voor een deel van de automobilisten een rouwproces in werking heeft gezet: afscheid van een situatie zoals die van oudsher was.

“Maar zoals dat gaat met rouwen: je zult er toch doorheen moeten. Dat Amsterdam de proef dus helemaal heeft afgemaakt, is een goede zaak. Wat we hebben gezien is dat het mobiliteitssysteem eigenlijk een soort organisme is dat een stevige klap heeft gekregen. Dat deed pijn, maar mijn indruk is dat de boel uiteindelijk ook enigszins tot rust is gekomen.”

De proef had van Kwantes zelfs best even langer mogen duren. “Want verkeer heeft altijd enige tijd nodig om zich te voegen. Het duurt even voordat er een nieuw soort evenwicht is ontstaan. Met nog meer data over hoe dat precies gaat, wat er precies gebeurt en waar, hadden we straks nog meer geweten.”

Domweg knippen

Walther Ploos van Amstel, deskundige op het gebied van stadslogistiek, vindt juist dat de proef meer dan lang genoeg heeft geduurd: de stekker had er van hem veel eerder uit gekund. Hij zegt dat er slecht is nagedacht over het tijdelijk afsluiten van de Weesperstraat. “Er is sprake van een enorm kwetsbaar systeem, door daar domweg in te gaan lopen knippen, doe je uiteindelijk meer kwaad dan goed. Voor- en tegenstanders hebben de afgelopen weken lijnrecht tegenover elkaar gestaan.”

Het gevolg is een totaal gepolariseerd debat, aldus Ploos van Amstel. “Ook mensen die positief staan tegenover autoluw beleid heb je nu tegen de haren ingestreken. Voor een deel van de mensen gold deze proef als volkomen willekeurig, je hoorde iedere dag mensen roepen dat het vooral autootje pesten was. Dit helpt ons niet verder, integendeel zelfs: de proef heeft geweldig veel weerstand opgeleverd terwijl de stad wel richting een autoluwe toekomst moet.”

Voor alle duidelijkheid: de proef is afgelopen, maar welke conclusies er precies aan kunnen worden verbonden, wordt waarschijnlijk pas bekend in november. De deskundigen gaan af op hun eigen indrukken en waarnemingen. Over of en hoe deze proef een vervolg moet krijgen, kunnen beiden nog geen zinnig woord zeggen.

Ongebreidelde groei

Wat voor beiden wel duidelijk is, is dat er iets moet gebeuren in Amsterdam: als het autoverkeer ongebreideld doorgroeit, staat straks alles onherroepelijk vast. Ploos van Amstel: “Alleen Amsterdam al telt in 2050 naar verwachting zo’n 250.000 nieuwe inwoners en 200.000 extra banen. Niet alleen de stad komt dan tot stilstand, maar ook de regio.”

De Weesperstraat is een relict uit vroeger tijden, zegt Kwantes. “In de tijd dat we dit soort brede toegangswegen tot de stad bedachten, beleefde de stad moeilijke tijden. Mensen vertrokken naar kernen buiten Amsterdam, de auto werd gezien als de redder van de stad. Maar dat is veranderd, we zien nu juist overal oplevende steden die sterk groeien. Daarom moeten dit soort straten er nu aan geloven, ze zijn niet meer van deze tijd. Dat zie je overal. Kijk naar Groningen of Utrecht, naar de weg langs de Seine in Parijs of naar Times Square in New York. De automobilist vormt een minderheid in steden, waarom moet de auto dan zoveel ruimte krijgen?”

Zowel Ploos van Amstel als Kwantes vonden de knip ‘wel een heel harde knip’. Daarmee doelen ze op het feit dat afgezien van nood- en hulpdiensten de slagbomen voor wel heel veel mensen gesloten bleven. “Maatwerk, daar heeft het aan ontbroken,” zegt Ploos van Amstel. “In de conclusies van de gemeente zal straks echt meer ruimte moeten komen voor slimmere oplossingen, zodat de stad niet steeds vast staat voor de slagbomen.”

Gebrek aan visie

Volgens Ploos van Amstel ontbreekt een coherente visie. Dat gaat veel verder dan de portefeuille van een enkele verkeerswethouder, zegt hij. “Dit raakt ook de ruimtelijke ordening van de stad, de digitalisering en de economie van de stad. Welk mobiliteitsgedrag wil je stimuleren, faciliteren en misschien zelfs reguleren? Wat voor stad wil je zijn? Maak specifiek beleid voor doelgroepen als bewoners, werknemers, studenten en bezoekers bijvoorbeeld. Zowel voor mobiele als voor minder mobiele groepen.”

Het draait niet alleen om doorstroming of verkeersveiligheid of schone lucht, zegt Ploos van Amstel. “Je moet het hebben over brede welvaart. Praat niet over een autoluwe stad, maar eerder en consequent over een ontspannen stad, of een verbonden stad. Of als je dat liever is: een bruisende stad met mobiliteitsimplicaties als gevolg, niet als vertrekpunt.”

Kwantes noemt het selectieve toegankelijkheid. “Neem steden als Delft en Amersfoort: die waren echt afgesloten, maar daar heeft men beleid bedacht in het geval mensen echt in het gebied moeten zijn. Ga je bijvoorbeeld verhuizen of heb je een grote levering, dan kun je gewoon heel simpel een dagontheffing aanvragen, zelfs met terugwerkende kracht. Maar er zit een grens aan. Wie om de haverklap met de auto in het centrum moet zijn, zal uiteindelijk ook moeten betalen. De grootgebruiker betaalt, zo gek is dat niet. Ik zou zeggen dat het zelfs wel eerlijk is.”

Geen monteur aan huis

Ploos: “Noodzakelijk verkeer blijft nodig. Als straks de monteur niet meer bij je wil komen om een reparatie in je keuken te doen, dat vind ik nogal wat. En dat kan echt niet allemaal met de bakfiets.”

Het heeft pijn gedaan dus, maar de proef heeft volgens Kwantes ook wel degelijk van alles opgeleverd. “Ineens werd het rustig op bepaalde plekken, voetgangers en fietsers kregen de ruimte die ze verdienen. Van alle bewegingen binnen de stad is twee derde onder de zevenenhalve kilometer. Dan moet je die mensen wel faciliteren. Ik hoop vooral dat ook dat uit de proef komt: dat fietsers en voetgangers zich gemakkelijker hebben kunnen verplaatsen, maar ik weet niet of die vraag ook is meegenomen voor de evaluatie. Tevreden inwoners, fietsers en voetgangers hoor je vaak niet.”

De knip heeft laten zien dat autoluw beleid omarmen ook consequenties heeft: uiteindelijk zal er minder met de auto gereden moeten worden. Je kunt slimmer zijn, zeggen de deskundigen, maar vroeger of later zullen automobilisten aan den lijve ondervinden dat niet meer alles mogelijk is. Ploos van Amstel zegt zich daar terdege van bewust te zijn. “Pak de hypermobiliteit van de Amsterdammers aan. Zijn we niet allemaal een beetje overmobiel geworden? Meer dan 60 procent van de mobiliteit is pretmobiliteit. Dat maakt het des te ernstiger dat een deel van het draagvlak zorgvuldig is gesloopt.”

