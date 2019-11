Den Bosch-Excelsior stilgelegd wegens racisme: ‘Boos en teleurgesteld dat dit gebeurt’

Mendes Moreira wordt gesteund door zijn teamgenoten. Beeld ANP

De aangeslagen Mendes Moreira moest door medespelers tot rust worden gebracht. Scheidsrechter Laurens Gerrets besloot daarop het duel een tijdje te staken.

Er klonken vanaf de tribunes sinterklaasliedjes en oerwoudgeluiden als de donkere speler aan de bal was. Gerrets probeerde eerst met het slachtoffer zelf te praten, maar die was zo van de kaart dat de arbiter de aanvoerders erbij haalde. “Ik heb daarop besloten de wedstrijd stil te leggen. Na overleg in de catacomben gaan we toch weer beginnen. Ik heb de keuze bij Excelsior gelegd. Zij wilden verder. Ik hoop dat het nu stopt,” aldus Gerrets bij FOX Sports.

Mendes Moreira voelde zich zwaar beledigd. “Ik ben boos en teleurgesteld dat dit anno 2019 nog gebeurt. Als ze een keer ‘kut-Rotterdammer’ roepen, dat kan ik accepteren, maar vanaf de eerste minuut was het ‘k-neger, k-zwarte, k-katoenplukker. Dat ze vandaag hebben geprotesteerd omdat ze voor Zwarte Piet zijn, dat mag. Maar het is wel heel toevallig dat ze het steeds weer riepen als ik aan de bal was.”

De in Schiedam geboren Nederlandse-Guinees wilde niet dat het duel definitief werd gestaakt. “Ik wilde geen statement maken, al was ik zeer emotioneel. Ik wilde door voetballen en winnen. Mijn doelpunt was het beste antwoord.” Kort voor rust zette Mendes Moreira zijn ploeg op een 2-1-voorsprong waarna hij demonstratief met de handen aan de oren voor het vak met de zich eerder misdragende fans ging staan. Het duel eindigde in 3-3.

Oranje-international Memphis Depay reageerde via Twitter op het incident. ‘Ik ben het zat steeds maar weer deze beelden te moeten zien, wanneer houdt dit op?’ schreef hij. Mendes Moreira is blij met het bericht van Depay. “Het voelt als steun. Hij heeft ook een groot bereik”, zei hij bij FOX Sports.

💬 | Ahmad Mendes Moreira is boos en teleurgesteld dat dit nog steeds moet gebeuren...



"Dat doet me gewoon heel erg veel pijn." #dboexc pic.twitter.com/Y9kvkog0CZ — FOX Sports (@FOXSportsnl) 17 november 2019

💬 | Ahmad Mendes Moreira is boos en teleurgesteld dat dit nog steeds moet gebeuren...



"Dat doet me gewoon heel erg veel pijn." #dboexc pic.twitter.com/Y9kvkog0CZ — FOX Sports (@FOXSportsnl) 17 november 2019

FC Den Bosch is eerder in het nieuws geweest wegens racistisch gedrag van een klein deel van de fans. In 2013 gingen de beelden van AZ-aanvaller Jozy Altidore, die in De Vliert tijdens een bekerwedstrijd begeleid werd door oerwoudgeluiden, de wereld over. De Amerikaanse international reageerde rustig. “Deze mensen hebben een probleem en hebben daarbij hulp nodig. Ik zal voor ze bidden,” zei Altidore destijds.

Na de wedstrijd reageerde de club uit Den Bosch op het incident via een reactie op de website. Volgens de club was er sprake van ‘kraaiengeluiden’, die zouden dateren uit de tijd dat Hans Kraay Jr. voor de club speelde. “Iedere buitenspeler van de tegenstander die aan de kant van De Vliert-tribune aan de bal is, wordt met regelmaat ‘getrakteerd’ op zo’n ‘kraaienconcert’,” aldus de Bossche club.

De club heeft excuses aangeboden aan de voetballer. “Laat één ding duidelijk zijn; FC Den Bosch distantieert zich van alles wat hiermee te maken heeft en treedt krachtig op tegen stadionbezoekers die zich hier schuldig aan maken. Het spijt ons zeer dat Excelsior-speler Moreira zich persoonlijk onheus bejegend voelde.”

Door het incident was er volgens FC Den Bosch een ‘onnodig beladen sfeer’ in het stadion. Ook betreurt de club dat “een maatschappelijke discussie, die inmiddels een nadrukkelijk politiek tintje heeft, wordt gelinkt aan FC Den Bosch.”

‘Schande voor het voetbal’

Diverse politici veroordelen de racistische bejegeningen tegen Mendes Moreira. ‘Dit soort racisme is een schande voor het voetbal en moet hard worden aangepakt,’ schrijft PvdA-leider Lodewijk Asscher op Twitter. ‘Hup scheidsrechter!’ Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers geeft een compliment aan de scheidsrechter. ‘Racisme is een kwaad dat alleen kan voortwoekeren als niemand er wat van zegt,’ aldus Segers, die iedereen oproept ‘ook buiten het stadion’ altijd op te staan tegen racisme en antisemitisme.

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen past bij racisme ‘maar één antwoord: optreden. Hulde aan deze dappere scheidsrechter.’ En Dilan Yesilgöz, justitiewoordvoerder van de VVD, prijst het ‘strakke optreden’ van de scheidsrechter, en wil ‘de schuldigen er niet mee weg laten komen. Te beginnen met een stadionverbod.’