Demonstranten dansen voor betaalbare huisvesting

De demonstranten van Amsterdam Danst Ergens Voor. Beeld Ella Santhagens

Ongeveer 4000 mensen dansen en lopen zaterdagmiddag mee met de optocht van Amsterdam Danst Ergens Voor (ADEV). Door mee te dansen met de muziek van tien muziekwagens - vrachtwagens met speakers, bandjes en dj’s - uiten de demonstranten hun ongenoegen over de in hun ogen onbetaalbare huisvesting en pleiten ze voor meer vrijplaatsen in de stad.

Vanaf iets voor 13.00 uur klinkt er hardcoremuziek uit een van de speakers die op de Dam staan, waardoor een paar omstanders een klein beetje mee bewegen. De meerderheid van demonstranten heeft een flesje bier vast. Langzamerhand begint het plein vol te raken.

De protestmars begint op de Dam en gaat langs de Rozengracht, de Weteringschans, de Stopera, het Scheepvaartmuseum en eindigt op het Java-eiland. “Het is een vrije, karakteristieke stoet die door het centrum trekt. Omdat er grote wagens meerijden, gaan we door grote straten. Anders komen we er niet langs,” zegt woordvoerder Sara Buurman.

Betaalbare, gelijke stad

ADEV protesteert al negen jaar voor het behoud van vrijplaatsen en streeft naar een betaalbare stad die gelijk is voor iedereen. “Inmiddels zijn alle plekken waarvoor we hebben geprotesteerd allemaal verdwenen; het ADM-terrein is opgerold, de Valreep in Oost is er niet meer en het Bajesdorp is er niet meer in dezelfde vorm.”

Volgens ADEV heeft ‘underground’ geen plek meer in de stad en kraken wordt consequent de kop ingedrukt, terwijl beleggers en vastgoedspeculanten vrij spel zouden hebben. Het thema van dit jaar is daarom monopolie.

Juno Sibeijn (23), student aan De Willem de Kooning Academie in Rotterdam, loopt vandaag mee met de mars. “Door vrijplaatsen te slopen gaat er steeds meer Amsterdamse cultuur verloren. Dat vind ik niet normaal. Het is belangrijk dat die plekken blijven bestaan. Hier doe ik namelijk mijn inspiratie op voor mijn kunst. Bovendien is het voor velen een ontmoetingsplek en zijn er altijd leuke feestjes.”

Op de Dam vindt een optreden plaats dat in het teken staat van het ‘terug claimen van de stad’. “Wij willen niet alleen dat het huisjesmelkers en speculanten meespelen, wij willen dat iedereen kan meespelen,” aldus Buurman.