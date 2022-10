Dementerende krijgt voorrang op huis vlak bij verpleeghuis in Amsterdam-Oost

Personeel van verpleeghuis het Flevohuis hoeft straks alleen maar het Kramatplantsoen in Oost over te steken om zorg te verlenen in het naastgelegen woningcomplex. Beeld Sabine Joosten/ANP

Doordat zij langer in hun vertrouwde omgeving samenwonen en de partner met dementie verpleegzorg thuis krijgt, hoeft die niet naar het verpleeghuis. En als het dan uiteindelijk toch moet, dan korter. De eerste woningen worden nog dit jaar op deze manier toegewezen. Stellen die in aanmerking willen komen, moeten een medische indicatie kunnen overleggen.

In eerste instantie gaat het om 20 tot 24 woningen, maar op termijn zien Ymere en zorgorganisatie ZGAO, waar het Flevohuis onderdeel van is, mogelijkheden om dergelijke constructies op meer plekken te realiseren. Bijkomend voordeel is dat stellen die naar de voorrangswoningen verhuizen vaak een grotere woning achterlaten, waardoor de doorstroming in de stad zal toenemen.

Zeven complexen

Volgens bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Ymere moet uiteindelijk 80 procent van de woonzorg worden opgelost in bestaande bouw. “We kunnen niet overal nieuwe huisvesting bouwen, we zullen slimmer moeten zijn. Samen met de ouderenzorg, welzijnsorganisaties, corporaties en de gemeente zien we op korte korte termijn in Amsterdam zeven complexen die kansrijk zijn.”

Gerritsen zegt dat mensen in de toekomst langer thuis moeten blijven wonen. “En mensen wíllen het ook, het is heel belangrijk. Als mensen in hun eigen huis blijven, heb je meer ogen en oren. En: zorgpersoneel is schaars, op deze manier zet je personeel beter in. Plus: een jaar thuis blijven wonen scheelt de samenleving 80.000 euro aan zorgkosten per jaar.”

Bestuurder Pien de Jong van ZGAO zegt dat het kabinetsbeleid is geen nieuwe verpleeghuizen te bouwen voor ouderenzorg. “We hebben dus iets anders verzonnen. Op deze manier kunnen we bestaande zorg beter benutten, hebben thuiszorgteams meer tijd en aandacht voor bewoners én kunnen mensen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Onze zorgteams staan in de startblokken om op deze manier te gaan werken.”

Partners gaan kapot

Het is straks een kwestie van oversteken voor het personeel van het Flevohuis: zij hoeven alleen nog maar het Kramatplantsoen over en ze zijn in het naastgelegen woningcomplex. Volgens Gerritsen heeft de nieuwe structuur inderdaad een hoog ‘nogal wiedes-gehalte’. “We maken een uitzondering op de manier waarop woningen worden toegewezen. Maar volgens de regelgeving mag dit.”

Het draait om humaniteit en vertrouwdheid, zegt De Jong. “Partners van mensen met zware dementie gaan vaak kapot aan wat er volgt. Eerst gaan ze over hun eigen grenzen heen in de zorg voor hun geliefde, daarna worden ze gescheiden van elkaar door opname in een verpleeghuis en vervolgens wonen ze vaak een heel eind van dat verpleeghuis waar de dementerende partner terecht komt.”

Volgens Gerritsen is het vaak de grootste wens om bij de partner te blijven. “Mensen zijn soms al zestig jaar getrouwd, die willen niet gescheiden worden van elkaar. Doordat Ymere en ZGAO de handen ineenslaan, kunnen we hen mooiere laatste jaren geven.”

En de zorgverleners kunnen veel efficiënter werken: ze zijn geen reistijd kwijt, terwijl nu veel werktijd verloren gaat aan het reizen door de hele stad. Het is verpleeghuiszorg thuis, zegt De Jong.