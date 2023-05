Defecte schakelaar legt Noord/Zuidlijn plat: ‘Thuis heb je toch ook gewoon stoppen op voorraad?’

De uitval van het grootste gedeelte van de Noord/Zuidlijn heeft woensdag opnieuw gezorgd voor veel problemen bij ov-reizigers. Dit maakt duidelijk dat de metrolijn een cruciaal en kwetsbaar onderdeel vormt van het netwerk als geheel.

Afgelopen Dinsdagochtend werd de hele Noord/Zuidlijn stilgelegd. Het metroverkeer tussen Noord en CS werd weliswaar snel opnieuw opgestart, maar tussen CS en Zuid reden ook woensdag de hele dag nog geen metro’s. Pas donderdag waren de problemen voorbij. Het uitvallen van de Noord/Zuidlijn leidde tot soms veel langere reistijden.

Dat de metro’s wel konden rijden van Noord naar het Centraal Station, was voor reizigers uit Noord een geluk: de Noord/Zuidlijn is voor velen de belangrijkste verbinding met de rest van de stad.

Defecte schakelaar

Het GVB onderzoekt nog wat de storing precies in gang heeft gezet. Een woordvoerder van het vervoersbedrijf spreekt van een defecte schakelaar die bij een reguliere onderhoudscontrole op station Vijzelgracht werd ontdekt. Het GVB heeft vervolgens de schakelaars op alle stations gecontroleerd. Hoe die ervoor stonden, is nog niet bekend.

Volgens de woordvoerder is het niet vreemd dat een kennelijk zeer belangrijke schakelaar niet domweg onmiddellijk vervangen kan worden. “Dat ligt niet in de lijn der verwachting, ze hebben een lange levensduur. Deze schakelaars worden niet op voorraad gehouden. Er is contact hierover met leverancier, ze zijn besteld en er worden een aantal per express geleverd vanuit het buitenland.”

Lamgelegd

Met de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn in 2018 werd het hele ov-netwerk aangepast. Vóór de Noord/Zuidlijn had dat netwerk de vorm van een spinnenweb, waarbij veel lijnen reden vanuit het centrum naar de buitenwijken. De nieuwe metro moest de ruggengraat worden van een nieuw systeem: de visraat. Hierbij takken bussen en trams aan op de centrale metrolijn, die daarbij geldt als verdeler.

Het is een logische manier om een netwerk vorm te geven, maar er waren al snel twijfels over de afhankelijkheid van de Noord/Zuidlijn voor het netwerk als geheel: als de ruggengraat niet functioneert, zou het hele systeem lamgelegd kunnen worden.

‘Ze moeten veel flexibeler zijn’

Het lijkt erop dat één defecte schakelaar inderdaad voor onevenredig grote problemen heeft gezorgd deze week. Volgens Rikus Spithorst van reizigersorganisatie Voor Beter OV maakt het het systeem kwetsbaar. “Het gaat over het algemeen goed met de Noord/Zuidlijn, maar als het misgaat is het gelijk stront aan de knikker.”

Spithorst zegt dat het GVB te verwijten valt dat vervolgens niet adequaat is gereageerd. “Het was een puinhoop op de haltes in de stad. Trams moesten mensen achterlaten omdat ze propvol zaten. Ze hadden alles op alles moeten zetten, maar dat deden ze niet. Terwijl er méér trams hadden moeten worden ingezet, reden er ook nog steeds lege instructietrams door de stad. Ze moeten veel flexibeler zijn. Zet bijvoorbeeld metrobestuurders die ook op de tram kunnen rijden in. Nu zaten metrobestuurders gewoon een potje te kaarten.”

Spithorst wil uitleg van het GVB. Hij zegt ook dat toezichthouder Inspectie voor Leefomgeving en Transport de oorzaak moet gaan onderzoeken. “Eén schakelaar die niet werkt en alles ligt twee dagen plat? Dan moet het serieus zijn, dan is de veiligheid in het geding geweest. Waarom liggen dergelijke schakelaars niet klaar? Thuis heb je ook gewoon stoppen in je stoppenkast liggen. En hoelang was die schakelaar al defect? Ze zijn er immers toevallig tegenaan gelopen. Dit moet worden uitgezocht.”

