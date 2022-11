Debat rond miljardendeal Amsterdam: ‘Brug over het IJ is nog niet van tafel’

Een impressie van station Noord op de Noord/Zuidlijn. Beeld Rink Hof (111305)

Donderdag was het eerste moment waarop de gemeenteraad in debat kon met het college over de miljardendeal die Amsterdam heeft gesloten met het Rijk voor investeringen in infrastructuur. Met 4,1 miljard euro vanuit het Rijk wordt onder meer de Noord/Zuidlijn doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp, komt de internationale treinterminal op Zuidasdok dichterbij én wordt de metroring van Isolatorweg doorgetrokken naar Haven-Stad.

In afwezigheid van Bij1 en JA21 werden er vooral complimenten uitgedeeld. Alleen de Partij voor de Dieren was uitgesproken negatief. Volgens fractievertegenwoordiger Dave de Vos is het verlengen van de Noord/Zuidlijn een ‘cadeautje aan Schiphol en de KLM’. “Er wordt meer ruimte gemaakt voor treinen naar Schiphol, zonder extra beperkingen op vliegtuigen. Wat krijg je dan? Meer treinen, meer jumbojets, meer toeristen.” De SP maakt zich zorgen dat de fijnmazigheid van het ov-netwerk in het geding komt.

Geen bruggen naar Noord

Noorderlingen reageerden deze week teleurgesteld op de deal, omdat de bruggen over het IJ wéér niet dichterbij komen. Van der Horst benadrukte wederom het belang van de bruggen, maar constateerde ook dat het ‘heel duidelijk is’ dat er vanuit het Rijk nu geen geld is. “Het is wat het is,” zei GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting.

“Ons verlanglijstje was groot,” lichtte Van Dantzig toe. “Mijn zoontje vindt het met sinterklaas ook heel jammer als hij niet zijn hele lijstje krijgt.” Van Dantzig zei bij de volgende mogelijkheid wederom de gehele wensenlijst in te dienen, inclusief bruggen over het IJ.

Wél een brug voor Rotterdam

VVD’er Daan Wijnants vroeg nog waarom het Rotterdam wél gelukt is een brug gefinancierd te krijgen, maar volgens de wethouders had dat onder meer te maken met het feit dat daar auto’s overheen gaan. Van Dantzig wees erop dat VVD-ministers wat meer liefde voor de auto hebben dan voor een Amsterdamse fietsbrug. Wijnants: “Dan maken we er toch een autobrug met zes rijbanen van?” Volgens Van der Horst is een brug echter nog niet van tafel. “Dat we daar nu geen geld voor krijgen, is ook duidelijkheid.”

Woensdag waarschuwde Maurice Limmen, die het onderzoek leidde naar de kostenoverschrijdingen bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn, dat de gemeente een fuik in dreigt te zwemmen. Volgens hem is het vrijwel onmogelijk terug te komen op grote investeringen als je aan het begin geen goede financiële afspraken maakt.

Stevig met elkaar om tafel

Vrijwel alle partijen wilden dan ook weten hoe het dit keer zit met de financiële risico’s, nu de gemeente 600 miljoen euro wil investeren. Volgens Van Dantzig zijn een ‘hoop lessen geleerd’. “Maar: we moeten na de definitieve verkenningen nog stevig met elkaar om tafel. En u moet ons dan ook stevig controleren.”