De zoveelste rentree van de Dolly Dots ging niet van een leien dakje

De Dolly Dots waren terug. Weer. En wat was het fijn om ze te zien in de documentaire van Nada van Nie en Hadewijch van Velzen. Van binnenuit filmden zij de lange, lange aanloop naar de theatertour van de meidengroep die inmiddels bestaat uit zestigers.

Vijftien jaar na hun reünieconcert gingen ze vorig jaar toch weer het podium op, maar niet voordat ze in de coronatijd huizenhoge hindernissen hadden overwonnen bij alle voorbereidingen. Er waren uiteraard heerlijke oude beelden. Chiel Montagne die bij hun doorbraak in 1979 bij Op volle toeren van onder zijn kolossale snor een grap lanceerde die destijds al een baard had: “Wie is Dolly, wie zijn de Dots?”

Toch kreeg Lips er ook een groot déjà-vugevoel van. Het was meer dan dertig jaar na hun grote afscheidsconcert in de Escape in 1988. De hoeveelste rentree was dit inmiddels? Eerder dit jaar praatten de Dots in een prachtaflevering van Het uur van de wolf ook al honderduit over artiesten op leeftijd. Sexy sixty, noemden ze zichzelf in die film waar ze in een korter bestek meer te vertellen leken te hebben dan in deze documentaire.

Voice-over Nada van Nie vertelde bijvoorbeeld dat ze na het overlijden van Dot Ria Brieffies in 2009 hadden besloten nooit meer op te treden: “Een voor allen, allen voor een.” Als verteller hield ze het erop dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ria werd niet weggemoffeld, integendeel, en dat was mooi, maar daar had Lips de Dots toch graag zelf over gehoord. Waarom hadden ze zich bedacht? Waarom gingen ze zonder Ria toch weer het podium op?

Zondagavond zijn ze weer te zien bij Omroep Max met het grote concert in de Ziggo Dome dat volgde op de theatertour. Orkestleider Sven Figee: “Voor de áller-, áller-, állerlaatste keer.”

