De zin en onzin van het dubbele mondkapje

Volgens de Amerikaanse zorgautoriteiten is het dragen van twee mondkapjes over elkaar een effectieve manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een vorige week verschenen studie van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse RIVM, wijst uit dat twee mondkapjes bij laboratoriumproeven veel beter beschermen tegen het verspreiden van mogelijk besmettelijke druppels dan een enkel mondkapje – zowel bij de drager als bij mensen met wie hij of zij in contact komt.

Het onderzoek lijkt het nut te bevestigen van een praktijk die aan populariteit wint in de Verenigde Staten. Bij de inauguratie van Joe Biden als president droegen meerdere aanwezigen twee mondkapjes. Daarmee werd een trend gezet. Vicepresident Kamala Harris is bijvoorbeeld zo’n dubbelmondkapjesdrager.

‘Niet overtuigd’

Waait die nieuwe Amerikaanse rage over naar Nederland? Niet als het aan Outbreak Management Team-lid Andreas Voss ligt. De hoogleraar infectieziekten bij het Nijmeegse Radboudumc is ‘niet overtuigd van deze ene studie’. “We komen in Nederland van ver als het gaat om mondkapjes. Aanvankelijk wilden we er helemaal niet aan. We moeten nu niet doorschieten naar twee mondkapjes per persoon.”

Lukraak twee mondkapjes uit dezelfde doos pakken werkt niet, erkennen ook de Amerikaanse onderzoekers. Enerzijds moeten de beschermende middelen zo strak mogelijk om het gezicht zitten, anderzijds moet genoeg ruimte overblijven om adem te halen. Dat kan volgens het CDC door een chirurgisch mondkapje te dragen met daaroverheen een stoffen mondkapje.

Twee chirurgische mondkapjes over elkaar wordt expliciet ontraden. Dat geldt ook voor het dragen van twee maskers van het type KN95 – het Chinese equivalent van FFP2, dat de norm is in de zorg. KN95-mondkapjes dienen nooit met een ander mondkapje te worden gecombineerd. Daarnaast moet te allen tijde vrijelijk kunnen worden in- en uitgeademd en mogen mondkapjes het zicht van de de drager niet hinderen, waarschuwen de onderzoekers.

Mannen met baarden

Het dragen van dubbele kapjes is extra effectief door in de touwtjes van het chirurgische mondkapje een knoop te leggen bij de wangen of door het dragen van een ‘mask fitter’, een soort elastiek dat over het masker gaat en ook met touwtjes achter de oren wordt bevestigd.

De onderzoekers van het CDC stellen dat hun adviezen mogelijk niet opgaan voor mannen met baarden. Gezichtsbeharing kan het goed passen van de mondkapjes verhinderen. Ook kunnen knopen in de touwtjes ertoe leiden dat de neus of mond van mensen met lange gezichten niet geheel bedekt zijn.

Het zijn hoe dan ook allemaal variaties op het ene mondmasker die medisch microbioloog Anreas Voss niet kunnen bekoren. “Het lijkt me niet de bedoeling dat we deze kant op gaan. Laten we dat ene mondkapje goed dragen. Met twee kapjes op kan de ademhaling fors worden bemoeilijkt. Een enkel chirurgisch mondkapje werkt heel goed. Maar na drie uur dragen moet het echt af, is mijn ervaring in het ziekenhuis. Anders krijgen mensen hoofdpijn of worden ze duizelig en krijgen ze drukplekken. En dat is dus met maar één mondkapje.”

“Ik geloof best dat er bepaalde trucjes zijn waardoor je met twee mondkapjes iets meer effect behaalt. Maar ik heb grote vraagtekens bij het hele idee.”