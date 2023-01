De werkwijze van Arjen Lubach: goed gestolen, met precies genoeg toegevoegde waarde

Lips was geboeid toen hij hoorde dat de meeste mensen met Down helemaal niet in staat zijn om mee te doen aan televisieprogramma’s. Beeld VPRO / NPO

De Avondshow met Arjen Lubach is een snackje voor het slapengaan. Lichtvoetig, snappy, niet onintelligent gemaakt: prima voor wie tussen tien en elf ’s avonds geen zin heeft in zware kost of ingewikkelde gesprekken. Lubach kan bijna als geen ander de media samenvatten en in smakelijke hapklare brokjes opnieuw uitserveren.

Deze week is het programma terug voor een derde seizoen, naar de eerste aflevering keken maandagavond 1,3 miljoen mensen. Dinsdagavond was het een Avondshow ten voeten uit: twee korte onderwerpjes en een iets langer item, waarna de uitzending werd afgesloten met een tik-tak interviewtje met een bekende Nederlander. Qua strak format zit het programma wel goed.

Lips zag het aan en vond het allemaal best vermakelijk. De onhandige landbouwminister Adema en Turkije dat dwarsligt: voor wie de krant een beetje leest niets nieuws, maar echt grappig wilde het ook niet worden. Zoals mevrouw Lips zei: “Het is allemaal zo amusementerig.”

Toen Lubach vervolgens de exploitatie van mensen met Downsyndroom in oeverloze televisieprogramma’s besprak, werd het interessanter. Lips was geboeid toen hij hoorde dat de meeste mensen met Down helemaal niet in staat zijn om mee te doen aan zulke programma’s. Dat het hele onderwerp ook al uit en te na besproken bleek op allerlei andere media, vond hij dan ook wel weer treffend voor de werkwijze van Lubach: goed gestolen, met precies genoeg toegevoegde waarde.

Het is bij dit soort onderwerpen waar de kracht ligt van Lubach: hij agendeert, maakt moeilijke onderwerpen toegankelijk. Hoewel Lips zich tegelijk niet aan de indruk kan onttrekken dat vier keer per week ook best een beetje veel is. Er wordt dan nog wel gekeken, maar het lijkt erop dat er minder over wordt nagesproken dan in de tijd dat er alleen nog een zondagse uitzending was.

