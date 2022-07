De vrijgezellen zoeken in B&B Vol Liefde allemaal een ‘spontane’ partner die ‘wat tegengas geeft’

‘B&B vol liefde’ is een tamelijk ongemakkelijk dateprogramma dat een heuse kijkcijferhit bleek. Beeld RTL

Het is echt niet alleen vanwege het recente overlijden van Henny Vrienten dat Lips al een paar dagen dat liedje in z’n hoofd heeft. ‘Hé, er is geen bal op de tv.’ Ja, heel veel vrouwenvoetbal, maar al gunt Lips de Oranje Leeuwinnen de wereld, 90 minuten Engeland-Noorwegen kijken gaat hem weer iets te ver. Verder zijn er zenders die enkel nog herhalingen uitzenden, of complete avonden afleveringen van Pawn Stars.

En zo belandde Lips noodgedwongen bij B&B Vol Liefde, een tamelijk ongemakkelijk dateprogramma dat een heuse kijkcijferhit bleek en dus een tweede seizoen kreeg. De vrijgezelle mannen en vrouwen, die zonder uitzondering op zoek waren naar een ‘spontane’ partner die ‘wat tegengas’ kan geven, bestieren in hun eentje een B&B, ergens in Europa. Waarom ze daar geen nieuwe liefde zoeken werd niet duidelijk. Nou ja, het zal allemaal ook wel, dacht Lips, die via de juicekanalen al had vernomen dat van het eerste seizoen geen enkele relatie het gered had.

Wat echter nooit teleurstelt zijn de voice-overs van Jeroen Kijk in de Vegte, radio-dj en de stem van een ontelbaar aantal televisieprogramma’s, waaronder RTL Boulevard. Hij vervangt in het nieuwe seizoen Art Rooijakkers, die geveld is door stemproblemen.

In de Vegte heeft een wat zangerige stem, met een uniek timbre en mildironische intonatie. Als geen ander weet hij hoe je een zin ritme meegeeft en kunt variëren in toonhoogte. Zo spreekt hij in een kort zinnetje als ‘Hans hunkert naar liefde, in zijn stulpje in Toscane’ de eerste vier woorden uit alsof hij Barry White zelve is, om de tweede helft zo droog te laten klinken als Gerrit Hiemstra die het weerbericht voorleest. ‘Cupido schiet met scherp!’ sprak In de Vegte zwierig, halverwege de eerste uitzending. Lips geloofde er weinig van, maar van Kijk in de Vegte kan hij het hebben.

