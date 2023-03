De vliegende vaart van Özcan Akyol is ronduit overdreven

Eus' Boekenclub. Beeld NTR

Lips houdt best van een beetje tempo, maar de vliegende vaart waarmee Özcan Akyol in boekenweekprogramma Eus’ boekenclub langs de onderwerpen raast, is ronduit overdreven. Het is een gesprekje, een muziekje, een gedichtje en een boekbesprekinkje. Lips bleef toen het na een half uur alweer voorbij was onwetend achter. En belangrijker nog: hij had nauwelijks nog zin om er een boek bij te pakken.

Het is bekend: boeken en televisie zijn een ingewikkelde combinatie. Literatuur wordt op tv al gauw een beetje omhooggevallen en onbegrijpelijk. Boekenprogramma’s moeten het niet van de kijkcijfers hebben en geen enkele redactie zal de toekomst onbevreesd tegemoet zien. De doelgroep is klein, dat hindert niet, maar het gebodene wordt er ook voor fijnproevers niet interessanter van. Sinds het boekenpanel van De wereld draait door is Lips eigenlijk nooit meer per se heel enthousiast geworden over boeken op tv.

Eus’ boekenclub bedoelt het allemaal goed: het boek én de lezer staan centraal in het programma dat voor een live publiek wordt opgenomen in het Burgerweeshuis in Deventer. Maar het heeft allemaal zo weinig om het lijf. Het is hapsnaptelevisie, een tv-magazine met vaste rubriekjes gegroepeerd rond een hoofdartikel.

Dinsdagavond draaide het allemaal om Jaap Robben: zijn boek Schemerleven werd, in zijn aanwezigheid, besproken door Adelheid Roosen en Karim Amghar. Context werd echter niet geboden: wie het boek niet had gelezen, kon nauwelijks aanhaken. Een stevige gespreksleider had uitkomst geboden, maar Eus zat erbij en keek ernaar. Jammer, want de vorm biedt zeker perspectief.

Eus laat zich deze week iedere dag bijstaan door journaliste Kitty Herweijer en ook die combinatie is nogal ongelukkig. Herweijer heeft veel in haar mars, maar leek zich te beperken tot flirterige gesprekjes met Eus. Na afloop gingen ze uiteen en wensten elkaar een knusse avond.

