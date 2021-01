De relschoppers hebben maar één doel: er een zo groot mogelijke puinhoop van maken

In de Molukkenstraat in de Indische Buurt waren rellen, vermoedelijk vanwege de coronamaatregelen. Beeld MAARTEN BRANTE

Het is even over half negen ’s avonds, een minuut of 25 voordat de avondklok ingaat, als reljongeren stenen uit het trottoir beginnen te trekken en die gooien naar alles wat beweegt. Politiebusjes, journalisten en de ruiten van het Badhuis op het Javaplein moeten het ontgelden. “Joden, joden,” roepen ze. “Nederland politiestaat.” En de meest toepasselijke: “Rellen!”

Met corona had het allemaal niets te maken gisteravond in de Molukkenstraat. Wie je het ook vroeg, niemand begon over de pandemie en de maatregelen waaronder Nederland nu al bijna een jaar gebukt gaat. Er een ongelofelijke puinzooi van maken, dat was de bedoeling. Het gedoe wat je vóór corona vaak rond voetbalstadions zag, maar dan nu middenin een onoverzichtelijke stadswijk.

Dat bleek al uit de oproepen die eerder op de dag rondgingen. De bedoeling was een staking op maandag en dinsdag op het kruispunt met de Insulineweg. Vergezeld van vlammen, een vlag met de andreaskruisen en het embleem van Ajax. ‘We gaan ze laten zien wat war is.’ En de oproep om onder meer vuurwerk, benzine, bakstenen en mokers mee te nemen.

Zijstraten vol ME-busjes

Rond half acht voel je hoe de spanning toeneemt. Op alle hoeken staan politieagenten, de zijstraten staan bijna vol met politiebusjes en voertuigen van de Mobiele Eenheid. De politie, op de hoogte van de plannen, is op volle sterkte uitgerukt. Groepjes jongeren provoceren de agenten, maar die blijven rustig en gaan ondanks het geschreeuw met de jongens in gesprek. De massa groeit, op een gegeven moment zijn er minstens tweehonderd jongeren.

Het zijn vooral jongeren uit de buurt die rondhangen op het kruispunt van de Insulindeweg en de Molukkenstraat. “Gewoon kijken,” zegt een jongen. “Je moet oprotten,” zegt een andere. De politie spreekt aan de lopende band groepjes aan en roept ze op om om 21.00 uur allemaal weer thuis te zijn. De jongens gaan vervolgens een hoek verderop staan.

Even over achten klinken de eerste vuurwerkbommen, de meeste in de kleine zijstraten van de Insulindeweg. Enkele minuten later vliegt het vuurwerk over de kruising. Politieauto’s worden bekogeld, het startsein voor de agenten om de helmen op te zetten en de wapenstokken erbij te pakken.

Grimmig

Dan wordt het grimmig. De politie voert charges uit, omstanders moeten rennen om niet ook klappen te krijgen. Een jongen op een scooter probeert tussen de agenten door te ontkomen, maar hij wordt hardhandig van zijn voertuig af geslagen. Een hoek verderop wordt een man, die al een hele tijd de politie zit uit te schelden, uit zijn auto getrokken en op straat gekwakt. De auto staat niet op de handrem en rijdt stapvoets tegen het ME-busje voor hem. En op de Insulineweg probeert een groepje een politiebusje omver te gooien: dat lukt bijna, maar net niet helemaal. Uiteindelijk worden negen mensen aangehouden.

En dan, klokslag negen uur, lost de drukte ineens op. De meeste relschoppers gaan naar huis, een enkeling blijft nog een tijdje rondhangen in de omliggende straten. De politie is nog lang aanwezig. Stapvoets rijden de politiebusjes door de Indische Buurt. Een bizarre avond.