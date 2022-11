De ooit in Kameroen geboren Embolo helpt Zwitserland voorbij Kameroen

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Breel Embolo

Nog even terugkomend op het Franse elftal, terwijl links van me de wedstrijd tussen Zwitserland en Kameroen zich afspeelt. De tweede helft is begonnen. Ik gok op 0-0. Mbappé sprintte tijdens de wedstrijd tegen Australië meer dan 300 meter met een snelheid van boven de 25 kilometer per uur. Wat een heerlijke statistiek is dat. Griezmann speelde hem 8 keer de bal toe en omgekeerd idem. (Intussen scoort de Kameroener Embolo voor Zwitserland.) De samenwerking tussen Mbappé en Griezmann viel goed in Frankrijk, omdat de relatie tussen de twee internationals voorheen kon worden uitgedrukt in ijsblokjes. Of Mbappé van superklasse was, vroegen ze Griezmann ooit. “Goeie speler,” luidde het antwoord. Acht ijsblokjes. Bij een vraag naar een lijst kandidaten voor de Ballon d’Or in 2018, liet Mbappé Griezmann opzettelijk weg. Acht ijsblokjes. En dinsdag dus acht wederzijdse passes. Gesmolten ijsblokjes.