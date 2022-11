De omstandigheden in de bouw in Qatar zijn verbeterd dankzij propaganda in de Europese pers

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Louis van Gaal

Van Gaal had ook kunnen zeggen: “Wij gaan onze voorbereiding niet verstoren door het toelaten van arbeidsmigranten op het trainingsveld, met alle risico’s van dien, covid bijvoorbeeld.” Een jongere en gezondere Van Gaal zou dat waarschijnlijk hebben gezegd. De milder geworden bondscoach liet de teugels even vieren en maakte een aantal Nepalezen, Indiërs en andere Aziaten de gelukkigste arbeiders van de wereld. Twee miljoen van hen werken in Qatar.

Een deelnemer aan een podcast van sympathieke, slimme jongens uit Amsterdam-Zuid hoorde ik vol mededogen zeggen dat er twee miljoen arbeidsmigranten aan de stadionbouw hadden gewerkt. Ik denk dat veel Nederlanders, niet geholpen door de verslaggeving alhier, hetzelfde denken. Probeer je eens voor te stellen hoe dat eruit zou zien: twee miljoen mensen die acht stadions op een piepklein oppervlak uit de grond proberen te stampen. Zouden ze genoeg armruimte hebben om een hamer op een spijker te slaan?

Voor feitelijke journalistiek moet je in het buitenland zijn. In het weekblad Time las ik een paar interessante cijfers. In totaal hebben 35.000 mensen aan de stadionbouw gewerkt, twee procent van het bouwvakkersbestand in Qatar. Die befaamde 6500 doden van de Guardian is het aantal slachtoffers van de exploderende nieuwbouw in Qatar sinds 2010.

Over een jaar of wat zijn de fossiele brandstoffen op en moet Qatar en zaken- en overslagcentrum worden, volgens de plannen van de overheid. Dat betekent bouwen, bouwen, bouwen. In 2020 waren er 3750 projecten voltooid, op duizenden bouwplaatsen wordt op dit moment gezwoegd. De omstandigheden zijn verbeterd: tussen half twaalf en drie mag er niet buiten worden gewerkt. Men werkt alleen nog in de ochtend en ’s avonds. De verbeterde omstandigheden danken de bouwers ironisch genoeg aan de Europese pers, die vaker met propaganda op de proppen kwam dan met feiten.

Louis van Gaal. Beeld Stanley Gontha/Pro Shots

Een 8 voor Sven Botman

Een van de weinige fouten in het selectiebeleid van Van Gaal vind ik het thuislaten van Sven Botman. Newcastle staat derde in de Premier League met 11 tegendoelpunten. Spurs, dat vierde staat, heeft er 21. Manchester City, de club van Aké, 14. De bondscoach zal ongetwijfeld redenen hebben om Aké boven Botman te verkiezen. Ik denk dat hij neigt naar het conservatieve: je weet wat je hebt, niet wat je krijgt. Vermoedelijk vindt hij Aké opbouwend beter. Ontegenzeggelijk is Botman beter in de lucht en beter in de duels. Daarom had ik hem er graag bij gezien. Dat hij bij de selectie komt, zal niet lang meer duren.

Sven Botman. Beeld Getty Images

Een 7 voor Olivier Giroud

Of Benzema dinsdag kan spelen tegen Australië is de vraag. Donderdag trainde hij nog steeds apart. Benzema is 34, zijn mogelijke vervanger Giroud is 36. Ook Didier Deschamps is niet gek op veranderingen. Het systeem zonder Benzema zal toch enigszins gewijzigd moeten worden. Giroud is meer de echte puntspeler. Ideaal is het duo Benzema, Mbappé met Griezmann erachter. Speelt Giroud, zal hij voorin moeten blijven wegens gebrek aan countersnelheid. Krijgen we misschien Dembélé of Coman erbij, schakelt Deschamps over op 4-2-3-1. (Ik lul ook maar wat.)

Waar we ons op kunnen verheugen is een invalbeurt van de 18-jarige Garang Guol, die in januari naar Newcastle verhuist. Australië heeft drie van oorsprong Zuid-Soedanezen in het team. Guol, Mabil en Deng. Als zelfs Australië divers wordt, wat moet extreemrechts dan nog?