De magie van Omroep Max: komkommertijd-tv met Ronnie Tober, en het werkt nog ook

Singer-songwriter Christon ging op pad met Ronnie Tober, en ze componeerden samen een lied. Beeld Noord-Zuid-Oost-West

Op pad met Ronnie Tober, naar Paleis Het Loo godbetert, en dat het dan toch alleszins verteerbare televisie oplevert. Zie hier de magie van Omroep Max. Als de jongens en meisjes van Jan Slagter het maken of als de grote baas zelf er zijn stempel van goedkeuring op heeft gegeven, dan weet je: het mag dan zelden spannend zijn, het klopt wel.

Noord-Zuid-Oost-West is, Lips vertelt het er maar even bij, een televisieprogramma. Niet eens gemaakt door Omroep Max zelf, maar bij elkaar geplukt, uit het enorme aanbod aan regionale tv dat Nederland rijk is. Zendervulling voor de komkommertijd, dacht Lips.

En dat is het óók natuurlijk. Maar Noord-Zuid-Oost-West is meer dan dat. Het is plaatselijke televisie die naadloos past bij de omroep die ooit in het leven werd geroepen om te voorzien in die vergeten doelgroep, de vijftigplussers. Nu Lips er zo over nadenkt: stiekem is Omroep Max een regionale zender die toevallig heel Nederland bestrijkt.

In de aflevering van maandagmiddag, overgenomen van Omroep Gelderland, zag Lips singer-songwriter Christon, die op bezoek ging bij Ronnie Tober dus. Om samen met hem een lied te componeren. Het had allemaal niet veel om het lijf, maar vrolijk en vriendelijk was het, want bij Max heeft altijd iedereen het beste met de wereld en elkaar voor.

Het lijkt zo makkelijk en inderdaad: de lat ligt niet bijster hoog. Maar als professioneel tv-kijker ziet Lips aan de lopende band droom en daad frontaal met elkaar botsen. Niet bij Max dus. En ook niet bij Noord-Zuid-Oost-West: het is niets-aan-de-hand-televisie met een goed humeur.

Reageren? hanlips@parool.nl.