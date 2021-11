De Jonge: 14 patiënten met omikron, geen fouten gemaakt bij vluchten

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Beeld ANP

Volgens de minister zijn de protocollen goed gevolgd om verspreiding van de omikronvariant te voorkomen. Vrijdag kwam Nederland, net als een heleboel andere Europese landen, met vliegrestricties voor Zuid-Afrikaanse landen. Toen waren er echter al twee toestellen in de lucht. Die passagiers zijn getest bij aankomst.

De passagiers van vliegtuigen die later aankwamen, zijn ook getest, maar een deel van de positief geteste patiënten mocht wel naar huis. De Jonge houdt dat beleid staande: “Wie naar huis kan, kan ook daar veilig in quarantaine. Er wordt nagebeld, er wordt gecontroleerd aan de deur.”

De Jonge benadrukt dat passagiers op vluchten die hier wel landen, al voor vertrek zijn getest. Dat een echtpaar dat wél in quarantaine moest uiteindelijk vluchtte uit het hotel, betreurt hij. “Er was beveiliging, maar een hotel is geen gevangenis. Ze zijn aangehouden en in een speciaal aangewezen ziekenhuis in quarantaine gegaan.”

Zorgen

Het is niet ondenkbaar dat er onder de radar al meer omikronbesmettingen in Nederland zijn, zei De Jonge eerder. “De variant is nog niet teruggevonden in de wekelijkse steekproef, dus dat doet vermoeden dat-ie niet in groten getale aanwezig is. Maar dat moeten we onderzoeken. We maken ons zorgen over deze variant, omdat hij besmettelijker lijkt.” Het RIVM onderzoekt elke week 1500 monsters van het virus, aangeleverd uit laboratoria in heel Nederland.

Komende week moet blijken hoe gevaarlijk de variant werkelijk is als het gaat om het veroorzaken van ernstige ziekte, en of bestaande vaccins nog dezelfde bescherming bieden.

De nieuwe coronaversie verspreidt zich ondertussen over de wereld. De afgelopen dagen meldden onder meer Denemarken, Australië, België, het Verenigd Koninkrijk, Israël en Hongkong een of meer infecties. Zuidelijk Afrika wordt als bron beschouwd. Diverse landen legden het vliegverkeer met die regio aan banden. Israël en ook Marokko laten geen enkele buitenlandse vlucht meer toe.