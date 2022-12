De Fransen een ‘schijtploeg’? En Griezmann dan? En Tchouaméni? En Mbappé?

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Azzedine Ounahi

Ik heb dit toernooi natuurlijk eerder over Ounahi geschreven, evenals over die andere middenvelder, maar ik kan nu eenmaal niet wéér over Griezmann beginnen. Geërgerde lezers kunnen we missen als kiespijn, dus over Griezmann zwijg ik verder, behalve de korte en zakelijke mededeling dat de grootste Franse sportkrant het Franse elftal ‘l’equipe de Griezmann’ noemde. En dat Pogba het had over ‘GriezmannKante’. Tot mijn stomme verbazing is het Franse voetbalelftal verre van sympathiek bevonden. Een ‘schijtploeg’, las ik zelfs ergens. En Griezmann dan? En Tchouaméni? En Mbappé? En Hugo Lloris? En Rabiot? En Konaté? En Theo Hernández? Allemaal schijtvoetballers? Genoeg erover. Laten we filosoferen over de aanstaande transfer van Ounahi, dat frêle loopwonder van Angers, met de techniek en de bouw van Mahrez. Liever niet naar Manchester City, noch naar Liverpool of Chelsea. Misschien Brighton, naast Mac Allister? Tussenstap gewenst.